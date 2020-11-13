Ідея належала президенту Туркменістану, проектував пам’ятник він особисто.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відкрив в Ашхабаді 15-метровий позолочений пам’ятник собаці породи алабай.

Трансляцію заходу вели місцеві ЗМІ, передає Громадське.

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Алабай є улюбленою породою собак глави Туркменістану.

На 9-метровий постамент встановили 6-метрову статую собаки. На постаменті по колу вмонтований екран, на якому демонструють різні відео за участі алабая.

З ініціативою поставити такий пам’ятник виступив сам Бердимухамедов. Він особисто також і проектував пам’ятник.

"Проявити повагу до нечуваної відваги і великого доброго серця цих чудових тварин, підкресливши їхню роль в історичній долі нації і те місце, яке вони займають у житті народу", - повідомляється про причини встановлення пам'ятника.

Алабай для Бердимухамедова є улюбленою собакою, він навіть написав книгу "Туркменський алабай" (пам’ятник називається так само), яку супроводив своїми віршами. Також про цю породу він написав й пісню.

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Автор: Олександр Топчій