Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відкрив в Ашхабаді 15-метровий позолочений пам’ятник собаці породи алабай.
Трансляцію заходу вели місцеві ЗМІ, передає Громадське.
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Алабай є улюбленою породою собак глави Туркменістану.
На 9-метровий постамент встановили 6-метрову статую собаки. На постаменті по колу вмонтований екран, на якому демонструють різні відео за участі алабая.
З ініціативою поставити такий пам’ятник виступив сам Бердимухамедов. Він особисто також і проектував пам’ятник.
"Проявити повагу до нечуваної відваги і великого доброго серця цих чудових тварин, підкресливши їхню роль в історичній долі нації і те місце, яке вони займають у житті народу", - повідомляється про причини встановлення пам'ятника.
Алабай для Бердимухамедова є улюбленою собакою, він навіть написав книгу "Туркменський алабай" (пам’ятник називається так само), яку супроводив своїми віршами. Також про цю породу він написав й пісню.
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