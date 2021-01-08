Сусіди небіжчика вимагали грошей на кремацію його тіла.

В індійському штаті Біхар селяни принесли в банк тіло свого померлого сусіда, аби отримати гроші з його рахунку. Кошти були потрібні їм для оплати кремації.

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Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє Daily Mail. Стверджується, що 55-річний Махеш Ядав помер від хвороби, сім'ї у нього не залишилося. Тіло чоловіка знайшли сусіди. Вони обшукали його будинок у пошуках грошей або цінностей, за які можна було б оплатити похорон. Але знайшли лише його банківську книжку, в якій значився рахунок на 1600 доларів.

Тоді вони пішли в банк, взявши документи і тіло небіжчика. Люди відмовлялися йти, поки їм не переведуть в готівку гроші на кремацію. Зрештою, менеджер був змушений поступитися і перевів у готівку з рахунку невелику суму.

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Автор: УНІАН