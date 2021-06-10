Вона десятиліття провела в закритій кімнаті, щоб бути разом з коханим.

Дівчину на ім'я Саджита із села Айалур у Палгхаті, зниклу безвісти 11 років тому, знайшли лише за 500 метрів від будинку її батьків, де увесь цей час вона добровільно жила під замком. Причиною такого вчинку, як з'ясувалося, стала любов.

Останнє десятиліття Саджита з власної волі провела замкненою в кімнаті свого коханого Рахмана, пише The Indian Express. При цьому батьки чоловіка, які живуть разом з ним, стверджують, що не знали про таке "сусідство".

Три місяці тому Рахман посварився з батьками та, взявши Саджиту, таємно покинув будинок. Пара орендувала житло в іншому селі. Сім'я звернулася до поліції через зникнення сина, проте згодом старший брат Башир випадково помітив Рахмана і, простеживши, виявив дівчину.

У місцевій поліції розповіли, що Саджита і Рахман приховували свої стосунки, оскільки належать до різних релігійних течій і побоювалися проблем у зв'язку з цим. Лютневої ночі 2010 року 18-річна дівчина просто вийшла зі свого будинку та увійшла до будинку 24-річного коханого, після чого вже практично не покидала його.

За словами старшого брата Рахмана, той працює маляром. У нього була окрема кімната, яку він завжди тримав замкненою, нікого туди не пускаючи. Через запальний характер сина батьки не втручалися в його справи.

"Іноді він поводився як психічно ненормальна людина, ставав агресивним, якщо хтось намагався проникнути в його кімнату. Він навіть брав туди їжу. ... Упродовж дня, поки всі були на роботі, будинок повністю залишався в розпорядженні Рахмана і Саджити", - розповів Башир.

При цьому нещодавно сім'я почала підбирати Рахману наречену. Чоловік не заперечував, але водночас ухилявся від обговорень і рішень. Сусіди кажуть, що Рахман був дуже інтровертним, вони думали, що в нього проблеми з психікою.

Читайте такожУ Крижополі дорожню яму "залатали" квітучим кущем ірисів (відео)Саджита проводила в кімнаті Рахмана практично весь час, вона навіть сушила там випраний одяг. З розваг у дівчини був маленький телевізор з навушниками. У кімнаті не було туалету, проте Рахман зняв з вікна кімнати частину решіток, тому дівчина, ймовірно, могла виходити через вікно - ночами або коли батьків чоловіка не було вдома.

Тепер же поліція направила пару в місцевий суд - той дозволив їм жити разом після того, як Саджита заявила, що справді хоче бути з Рахманом. Сам чоловік розповів у суді, що побоюється заперечень своєї сім'ї проти коханої. Рішення замкнути дівчину в кімнаті на 11 років Рахман не пояснив.

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Переклад: Катерина Комолова