У російському Томську 70-річний бездомний двірник на ім'я Віталій у відповідь на питання про кохання процитував The Beatles та заговорив французькою мовою.

Спочатку двірника запитали, чи вірить він в любов, на що чоловік відповів «так». Після цього у нього поцікавилися, чи вважає він, що любов потребує матеріальних доказів, подарунків. У відповідь Віталій процитував рядок з пісні британської рок-групи та сказав: «Can't buy me love, everybody tells me so» The Beatles співали. Любов не купиш».

За словами чоловіка, він завжди відзначає День святого Валентина, хоча йому «і 70 років».

Цього року чоловік планує провести свято за читанням книги Алана Вотса «Шлях Дзен» про дзен-буддизм.

В кінці спілкування з журналісткою двірник і зовсім перейшов на французьку мову, сказав своє ім'я та продовжив працювати.

Пізніше з'ясувалося, що чоловік бездомний.

