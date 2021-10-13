При цьому церемонію відвідали ультраправі екстремісти, а надгробок завісили темною тканиною з ім'ям заперечувача Голокосту.

У Німеччині прах заперечувача Голокосту поховали на ділянці, де раніше покоїлися останки єврейського науковця.

48-річного неонацистського активіста Генрі Хафенмайера було поховано на Штансдорфському південно-західному кладовищі у Бранденбурзі в могилі музикознавця і співака єврейського походження Макса Фрідлендера, пише Times of Israel. При цьому церемонію відвідали ультраправі екстремісти.

Фрідлендер помер від інсульту в Берліні в 1934 році. Попри походження з єврейської сім'ї, він був членом протестантської церкви.

За заявою керуючої кладовищем Євангелічної церкви в Берліні, Бранденбурзі та Сілезії, ділянку могили Фрідлендера підготували для нових поховань, що є звичайною практикою, якщо договір оренди могили не продовжується. Кремовані рештки Фрідлендера перенесли на іншу ділянку в 1980 році. Однак на місці могили зберігся навіть його надгробок, оголошений пам'яткою архітектури.

Хафенмайер же став героєм ультраправих після того, як був засуджений до тюремного ув'язнення за антисемітські листи із запереченням Голокосту, які відправляв до державних установ. Він помер від захворювання і був похований у п'ятницю на ділянці перед надгробком Фрідлендера.

Читайте такожАнтисемітизм в Україні заборонено: Зеленський підписав законНа церемонії були присутні праві екстремісти, зокрема, Хорст Малер, один із засновників німецького лівого терористичного угруповання Баадер-Майнхоф, що став згодом ультраправим екстремістом.

При цьому під час похорону надгробок покрили чорною тканиною з ім'ям Хафенмайєра і цитатою з Євангелія від Іоанна 8, вірш 32: "І пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними".

У церкві похорон заперечувача Голокосту в могилі Макса Фрідлендера вже назвали жахливою помилкою і пообіцяли спробувати що-небудь зробити у зв'язку з цим.

Як з'ясувалося, спочатку представник Хафенмайера просив для поховання праху неонациста ділянку в центральнішій частині кладовища, проте його запит відхилили через побоювання, що могила стане місцем збору екстремістів. Повторний запит стосувався вже колишньої ділянки Фрідлендера і був задоволений. За словами церкви, дозвіл дали на тій підставі, що кожна людина має право на місце останнього спочинку.

Раніше жителя німецької комуни Вайль-ім-Шенбух змусили демонтувати з кладовища пам'ятник батькові, який, на думку місцевих жителів, був сильно схожий на Адольфа Гітлера.

А в Китаї літніх туристів під виглядом екскурсії заманили на цвинтар.

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Автор: Катерина Комолова