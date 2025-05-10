За останні 100 років місто опустилося майже на 25 см під воду.

Венеція повільно, але впевнено йде під воду: за останні 100 років місто опустилося майже на 25 см, до того ж рівень моря в регіоні піднявся ще на 30 см.

У зв'язку з цим інженер Ентер Театіні запропонував нестандартне рішення - підняти місто, закачавши солону воду глибоко під землю. Це дало б Венеції "два або три десятиліття перепочинку", - написало CNN.

Суть ідеї полягає в тому, щоб використовувати технологію, аналогічну тій, що застосовують у Північній Італії для зберігання газу. Влітку, коли підземні сховища заповнюються, земля трохи піднімається, а взимку, під час відбору газу, опускається.

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"Наше завдання - не витягувати воду, а навпаки, закачувати її назад", - пояснив Театіні свою ідею, яка передбачає буріння близько 12 свердловин по периметру довжиною 10 км навколо Венеції. За рахунок цього рівень землі має поступово піднятися. Головне - запобігти прориву води на поверхню, у цьому допоможе товстий глиняний шар під лагуною.

Щоб не викликати підземних поштовхів, підйом Венеції обмежать 20-30 см. За задумом ученого, місто ніби "плаватиме" на м'якій подушці з води, тоді як земля навколо залишиться стабільною.

Ситуація у Венеції

Раніше вчені з'ясували, коли Венеція може повністю піти під воду. За даними вчених, у 33 районах Італії існує ризик затоплення до кінця цього століття.

Також учені з'ясували, що в минулому тисячолітті рівень води в Середземному морі піднявся до 30 см. Прискорення підйому пояснюється зміною клімату.

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