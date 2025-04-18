Венеція давно вже стала головним втіленням надмірного туризму в Європі.

В очікуванні топсезону Венеція знову почала брати плату за вхід до міста з одноденних туристів, при цьому для деяких категорій цього року вона зросла вдвічі.

Так, у весняно-літній сезон 2025 року туристам знову доведеться платити за відвідування міста в період з 8:30 до 16:00 у певні дні. Загалом під удар потрапили 54 дати з 18 квітня до 27 липня, переважно це вихідні дні – це вдвічі більше дат, ніж торік.

При цьому для туристів, які забронюють вхід заздалегідь, плата збережеться на торішньому рівні 5 євро. Однак тим, хто вирішить оплатити вхід менш ніж за три дні до прибуття, доведеться викласти 10 євро.

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Тим часом, журналістка Business Insider Келсі Вламіс, яка не так давно побувала у Венеції, поділилася кількома слушними порадами, як можна уникнути натовпів у цьому італійському місті, що страждає від надмірного туризму.

"Як репортерка, що висвітлює надмірний туризм, і людина, яка вважає за краще подорожувати далеко від второваних доріг, я добре знала про проблеми, з якими стикається Венеція, коли вирішила відвідати її. Хоча я чула жахливі історії про те, як величезні натовпи людей ускладнюють навіть просту прогулянку її знаменитими мостами, я була рішуче налаштована уникнути тієї ж долі. І хоча під час мого візиту наприкінці березня туристів все ще було багато, я була приємно здивована, виявивши, що все зовсім не так, як я боялася, і мені здебільшого вдалося уникнути натовпів туристів", – зазначила вона.

Відвідуйте Венецію в міжсезоння

"Пам'ятаєте всі ті знімки величезних натовпів, які ви бачили біля мосту Ріальто або собору Святого Марка у Венеції? У всіх них є щось спільне: вони були зроблені в розпал сезону. Для Венеції це зазвичай період з квітня по жовтень. Навпаки, період з листопада по березень вважається "повільним" сезоном", – каже Келсі.

При цьому вона наголосила, що ключовим фактором надмірного туризму є не загальна кількість відвідувачів, а те, що люди часто хочуть відвідати одні й ті самі місця в один і той самий час. Тому важливо визначити, коли в тих чи інших популярних місцях менше людей – не лише залежно від сезону, а й від часу дня.

Ночуйте в житловому районі

Дівчина зазначає, що хоча Венеція складається з більш ніж ста островів, туристи намагаються зосереджуватися в Сан-Марко – найпопулярнішому районі міста, що вважається його історичним центром.

"Замість того, щоб вибирати щось ближче до основних визначних пам'яток, я вирішила зупинитися в Каннареджо, одному з найбільш житлових районів історичного центру Венеції. Каннареджо був набагато тихішим і мав автентичнішу атмосферу, ніж популярніші райони Венеції, але однаково звідти було не так уже й далеко йти до основних визначних пам'яток. У районі була, здавалося б, нескінченна кількість тихих доріжок і каналів для дослідження, що дало нам змогу насолодитися красою Венеції, не бачачи жодної живої душі навколо. Ми відвідали ресторани і бари, які були повні місцевих жителів, а також туристів", – розповіла вона.

Відвідуйте інші острови

"У нас було близько чотирьох днів, щоб дослідити Венецію, місто, де більшість людей навіть не ночують, а ті, хто все ж ночують, проводять у середньому трохи більше двох ночей. Але більш тривале перебування спонукало нас вирушити ще далі від історичного центру. Ми сіли на пором – по суті, венеціанський еквівалент громадського автобуса – на Мурано, невеличкий острів, що славиться своїм скловиробництвом і який, по суті, здається тихішою та зменшеною версією головного острова", – поділилася досвідом Келсі.

За її словами, незважаючи на те, що він розташований лише за 10 хвилин їзди човном від історичного центру, Мурано набагато тихіший за Венецію, що робить його ще зручнішим для прогулянок, не турбуючись про переповненість.

Є й інші, більш віддалені острови, які можна відвідати на громадських водних автобусах, наприклад, Бурано – крихітне рибальське селище з рядами барвистих будинків, і Торчелло – історичний острів, звідки, власне, бере початок Венеція.

Як раніше повідомляв УНІАН, також із літа 2024 року у Венеції діють обмеження для туристичних груп.

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