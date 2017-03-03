Вчені з'ясували, коли Венеція може повністю піти під воду

На думку дослідників з італійського Інституту геофізики і вулканології та університетів в Римі, Барі, Лечче, Катанні, Хайфі, Парижі і Марселі, рівень моря може піднятися на 140 сантиметрів, передає dziennik.pl.

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За даними вчених, у 33 районах Італії існує ризик затоплення до кінця цього століття.

Як вже зазначалося, в минулому тисячолітті рівень води в Середземному морі піднявся до 30 сантиметрів. Прискорення підйому пояснюється зміною клімату, викликаним збільшенням вуглекислого газу в атмосфері.

Раніше вчені прогнозували, що через глобальне потепління в найближчі 30-70 років значні території Західної, Центральної і Східної Європи опиняться під загрозою повеней.