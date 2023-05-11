Карти "підказали" російському шахраю, що Залужний "не на місці", а на пляжі.

Російський "таролог" з TikTok шокував версією, куди "дівся" головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний.

Його фоловерів зацікавило, куди раптом зник український генерал. Ймовірно, вони вважають, що Валерій Федорович повинен так само часто з'являтися в публічному просторі, як їхні бункерні топ-офіцери.

У прямому ефірі "таролог" з'ясував, де зараз Залужний. Карти йому "підказали", що Залужний "не на місці", а на пляжі.

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"Так, це пересування, поїздка - він кудись поїхав. Ага-а-а... Поїхав на сонячний пляж кудись відпочивати", - заявив "провидець", витягнувши дві карти із зображенням корабля та сонця.

Росіян зомбують "екстрасенси"

Росіяни настільки звикли до брехні з телевізора, що й у телефоні шукають те ж. Не дивно, що російський інфорпростір заполонили маги, екстрасенси та інші шахраї. Раніше такі "експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде.

Потім в ефірі одного з федеральних каналів з'явився двірник, до якого "прийшла Ванга". Замість того, щоб відправити чоловіка до психіатра, російська пропаганда запросила його гостем в одне з ток-шоу. Відразу після цього росіян зомбували сліпим дідом-Вангою нібито з Донбасу - 75-річним Миколою Тарасенком. Один з пропагандистських каналі присвятив йому цілий сюжет.

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