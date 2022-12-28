Чоловік запевняв, що бачив болгарську провидицю у сні.

Російські пропагандисти знову залучили "пророків" та екстрасенсів до зомбування свого населення. Цього разу в ефірі одного з федеральних каналів з'явився двірник, до якого "прийшла Ванга".

Росіянин Дмитро переконаний, що має такий же дар як у Вольфа Мессинга - радянського артиста, який вважав, що "може читати думки". Крім того, він заявив, що бачив покійну болгарську провидицю Вангу.

Замість того, щоб відправити чоловіка до психіатра, російська пропаганда запросила його гостем в одне з ток-шоу.

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Кілька років поспіль росіянин ходить по громадських закладах та називає себе "сином Мессинга". А "в миру" працює двірником. Втім, найбільшою сенсацією роспропаганда назвала "пророцтво", яке Дмитру передала сама Ванга.

"Ванга прийшла до мене вночі 15 листопада - в день смерті моєї мами. Вона стояла переді мною у чорному. В правій руці вона мала вогонь, а в лівій - воду. Руки вона тримала ось так (розвівши вгору - УНІАН). Вона каже: "Дімо, будуть війни, буде кров, будуть сльози. Але переможе Росія. Росія буде на першому місці. З нею рахуватимуться всі країни світу. Переможе Росія і добро. І зімкнула руки на грудях. Вода загасила полум'я, вона зникла", - розповів росіянин-"пророк".

"Маги" та роспропаганда: що треба знати

Російська пропаганда пробиває одне дно за іншим. Останнім часом в РФ вдалися до тактики зомбування населення через магів, екстрасенсів та інших шахраїв.

Раніше такі "експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде.

А перед цим на росТБ показали цілий міні-фільм про бойового екстрасенса, який передбачив "результат війни".

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