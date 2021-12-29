Раніше чоловік вже неодноразово був судимий за аналогічні злочини.

Приморський районний суд Одеси засудив до трьох років в'язниці зловмисника, який вкрав у прокуратурі вогнегасник. Інцидент стався у 2020 році. Вогнегасник, який чомусь так сильно знадобився чоловіку, коштував майже 300 гривень.

Про це сказано у вироку суду.

Фігурант справи - уродженець міста Ізмаїл, раніше судимий за крадіжки, грабіж та умисне пошкодження лінії зв'язку.

Встановлено, що 17 листопада 2020 року приблизно о 16.45 він через запасний вхід увійшов до будівлі Одеської місцевої прокуратури №3, розташованої на вулиці Черняховського, 6.

У коридорі на четвертому поверсі цієї будівлі він викрав порошковий вогнегасник, який є власністю прокуратури. Вартість вогнегасника - 297 грн.

"Таємно викравши чуже майно, обвинувачений намагався покинути місце злочину, але був помічений і затриманий працівником Національної гвардії України, який ніс службу в приміщенні Одеської місцевої прокуратури №3, а також співробітником цієї прокуратури", - сказано в документі.

Чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Покарання йому призначено у вигляді трьох років позбавлення волі.

Окрім цього повідомляється, що раніше, також за крадіжку, фігурант був засуджений іншим судом Одеси до 3 років і 7 місяців позбавлення волі. Тому до терміну, отриманого за крадіжку у прокуратурі, буде частково приєднано попереднє покарання. В цілому, за сукупністю вироків, фігуранту визначено остаточне покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі.

Читайте такожУ США засудженого палія зробили начальником пожежної охорониРаніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі крадія засудили до прочитання твору Толстого та вірша Франка. Зловмисник вкрав у знайомого мобільний телефон та 50 гривень.

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