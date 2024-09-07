Якщо ви робите щось із цього у своїх стосунках, вони незабаром можуть закінчитися.

Хоча всі бажають довгого щасливого шлюбу, це не завжди виходить так. Це спонукало клінічну психологиню та фахівчиню з відновлення романів доктора Кеті Нікерсон поділитися чотирма явними ознаками того, що стосунки закінчаться розлученням, пише Mirror.

За її словами, є чотири види поведінки, і якщо ви їх використовуєте у своїх стосунках, вони передбачають розрив або розлучення з частотою понад 90%. Експерт посилається на дослідженні The Gottman Institute, який дослідив поведінку 130 новоодружених пар, які попросили ці пари провести п’ятнадцять хвилин у лабораторії, намагаючись вирішити постійну суперечку, яка у них виникала. Поки вони говорили, датчики, приєднані до їхніх тіл вимірювали рівень стресу.

"Чотири види поведінки - це презирство, коли ви відчуваєте зовнішню огиду до свого партнера, ви закочуєте очі, ви стогнете, ви робите жести, які показують, що ви зневажаєте їх. Друге — це критика, коли ви постійно критикувати свого партнера". Відео дня

Переходячи до третьої причини, доктор Нікерсон пояснила, як обман може покласти край стосункам.

"Тут ви фактично навіть не слухаєте коментарів свого партнера, ви просто ставите кам’яну стіну", - зазначила аналітикиня.

Четвертою причиною вона назвала "оборону, коли ви не слухаєте".

"Ви не берете на себе жодної відповідальності, ви просто захищаєтеся і говорите своєму партнеру, що він божевільний, коли думає про те, що він робить", - резюмувала Нікерсон.

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