Підготовка займе менше 30 хвилин, приблизно 40 хвилин для приготування, і вийде 16 порцій.

Багато людей обожнюють лимонний пиріг. Але якщо перетворити його на пиріг на підносі, ви отримаєте менші порції, ідеальні для спільного смакування. Про це пише Express і розповідає про рецепт британської кулінарної письменниці та телеведучої Мері Беррі.

Зазначається, що підготовка займе менше 30 хвилин, приблизно 40 хвилин для приготування, і вийде 16 порцій, якщо нарізати невеликими квадратами.

Експерт пропонує для початку змастити форму 30 см х 23 см вершковим маслом і застелити основу пергаментним папером, перш ніж увімкнути духовку на 180C або 160C.

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Інгредієнти для пирога

225 г вершкове масло

225 г цукрової пудри

275 г саморозростаючого борошна

2 чайні ложки розпушувача

4 яйця

4 столові ложки молока

Цедра двох лимонів

Інгридієнти для глазурі:

175 г цукрового піску

2 лимони, тільки сік

Приготування:

1. Покладіть всі інгредієнти для пирога у велику миску та збивайте протягом двох хвилин або до повного змішування, перш ніж перелити суміш у форму.

Не перемішуйте тісто, оскільки це вплине на кінцевий результат.

2. Випікайте від 35 до 40 хвилин, доки пиріг трохи не відстане від стінок форми.

3. Тим часом приготуйте глазур, змішавши цукор з лимонним соком і помішуючи, поки все не з’єднається.

4. Залиште пиріг протягом п’яти хвилин у формі, потім вийміть і покладіть на решітку, встановлену над деком.

5. Змастіть глазур'ю всю поверхню теплого торта і дайте застигнути. Після застигання зніміть папір для випікання та наріжте скибочками.

"Важливо нанести ложкою лимонну цедру на пиріг, поки він ще теплий, щоб вона добре ввібралася. Лимонний пиріг можна зберігати в герметичному контейнері протягом трьох-чотирьох днів і заморожувати до місяця", - йдеться у статті.

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