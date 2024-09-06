Багато людей обожнюють лимонний пиріг. Але якщо перетворити його на пиріг на підносі, ви отримаєте менші порції, ідеальні для спільного смакування. Про це пише Express і розповідає про рецепт британської кулінарної письменниці та телеведучої Мері Беррі.
Зазначається, що підготовка займе менше 30 хвилин, приблизно 40 хвилин для приготування, і вийде 16 порцій, якщо нарізати невеликими квадратами.
Експерт пропонує для початку змастити форму 30 см х 23 см вершковим маслом і застелити основу пергаментним папером, перш ніж увімкнути духовку на 180C або 160C.
Інгредієнти для пирога
- 225 г вершкове масло
- 225 г цукрової пудри
- 275 г саморозростаючого борошна
- 2 чайні ложки розпушувача
- 4 яйця
- 4 столові ложки молока
- Цедра двох лимонів
Інгридієнти для глазурі:
- 175 г цукрового піску
- 2 лимони, тільки сік
Приготування:
- 1. Покладіть всі інгредієнти для пирога у велику миску та збивайте протягом двох хвилин або до повного змішування, перш ніж перелити суміш у форму.
- Не перемішуйте тісто, оскільки це вплине на кінцевий результат.
- 2. Випікайте від 35 до 40 хвилин, доки пиріг трохи не відстане від стінок форми.
- 3. Тим часом приготуйте глазур, змішавши цукор з лимонним соком і помішуючи, поки все не з’єднається.
- 4. Залиште пиріг протягом п’яти хвилин у формі, потім вийміть і покладіть на решітку, встановлену над деком.
- 5. Змастіть глазур'ю всю поверхню теплого торта і дайте застигнути. Після застигання зніміть папір для випікання та наріжте скибочками.
"Важливо нанести ложкою лимонну цедру на пиріг, поки він ще теплий, щоб вона добре ввібралася. Лимонний пиріг можна зберігати в герметичному контейнері протягом трьох-чотирьох днів і заморожувати до місяця", - йдеться у статті.
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