Дослідники виявили, що коли хтось визнає свою помилку, його не вважають менш компетентним.

Визнати свою неправоту складно, а в деяких культурах це навіть розглядається як ознака слабкості або дурості.

Але дослідники виявили, що коли хтось визнає, що він помиляється, його не вважають менш компетентним. Люди насправді вважають їх розумнішими, товариськішими і дружелюбнішими, пише Cnbc.com. При цьому психологи підтвердили, що успішні люди є "визначами" і не бояться сказати три простих слова: "я був неправий".

Дослідження психологів Керол Двек і Каріни Шуман підтверджує, що людина з більшою ймовірністю візьме на себе відповідальність за помилки, якщо вірить, що у неї є можливість змінити свою поведінку.

Відео дня

"Головне - нагадати собі, що навіть якщо поведінка була неправильною, ви можете змінити її в майбутньому. І те, що ви визнаєте свій проступок, не означає, що ви говорите, що ви погана людина", - пояснили психологи.

Коли хтось каже вам, що ви помиляєтесь, замість того, щоб відразу ж кидатися в оборону, поцікавтеся, чому він вам це говорить. Відповідь: "Чи можете ви пояснити мені більше?" і дійсно слухайте, що вам говорять.

Це не тільки зробить вас більш сприйнятливими до зворотного зв'язку та думок іншої людини, але також може розширити уявлення про тему чи проблему. Ви станете менш агресивними щодо думок інших, а також кинете виклик власному почуттю впевненості.

"Коли ми визнаємо свою неправоту, нас не тільки будуть вважати більш сильними і доброзичливими, але, дуже ймовірно, нам також будуть прощені проступки", - відзначили вчені і додали, що коли ми визнаємо свої помилки, ми створюємо більше можливостей для збереження або відновлення найважливіших зв'язків в житті.

Інші звички успішних людей

Люди, які досягли успіху в якійсь сфері життя, часто мають ранкові звички, які відрізняють їх від рядових особистостей.

Вас також можуть зацікавити новини: