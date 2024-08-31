Інгридієнт підвищує ймовірність серцевого нападу чи інсульту, але зараз вчені відкрили нову загрозу для здоров'я.

Сіль була невід’ємною частиною цивілізації протягом тисячоліть. Виявилося, що вона безцінна як харчовий консервант, використовувалася як валюта та відігравала важливу роль у релігійних церемоніях, пише The Telegraph.

Водночас, зазначає видання, зараз це приносить нам більше шкоди, ніж користі. Ми їмо близько 8,4 г солі на день – більше, ніж рекомендована максимальна кількість однієї чайної ложки (6 г), оскільки ми захоплюємося смаком, який вона надає готовим стравам, обробленому м’ясу, хлібу та пластівцям для сніданку.

Це сприяє високому кров'яному тиску, який вражає кожного третього дорослого, і підвищує ймовірність серцевого нападу чи інсульту. Але зараз вчені відкрили нову загрозу цього інгредієнта: порушення роботи кишечника.

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Доктор Емілі Лімінг, дослідник мікробіомів і дієтолог пояснила, як сіль може зашкодити вашому кишечнику. Так, за її словам, нещодавні дослідження показали, що надмірне споживання солі порушує баланс наших кишкових бактерій. Зокрема, в одному з досліджень 12 учасників приймали щоденну капсулу, що містить 6 г солі, дотримуючись своєї звичайної дієти, збільшивши щоденне споживання приблизно до 14 г. Зразки фекалій, взяті до і після експерименту, показали, що корисні мікроби, які називаються лактобактеріями, були ефективно знищені.

"Це означає, що кишкові бактерії менш здатні виробляти спеціальні молекули, які називаються коротколанцюговими жирними кислотами, які допомагають зменшити запалення та розслабити кровоносні судини, що призводить до підвищення артеріального тиску", — каже Лімінг.

Окремі дослідження на мишах показали, що дієта з високим вмістом солі може завдати шкоди мозку, погіршуючи навчання та пам’ять. Вважається, що це може бути пов’язано зі зменшенням кількості корисних мікробів, які називаються бактероїдами та протеобактеріями, у нашому кишечнику, каже вона.

Занадто багато солі також пов’язують із порушенням апетиту. Дослідження показують, що вона перешкоджає вивільненню глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1) – гормону, який виробляється кишечником після їжі, що змушує нас відчувати ситість.

Крім того, є тривожний зв’язок із раком. Приблизно чотири з 10 випадків раку шлунка спричинені інфекцією бактерією Helicobacter pylori. Надмірна кількість солі може пошкодити слизову оболонку шлунка, що робить її більш уразливою до цієї інфекції.

Однак це не означає, що ми повинні повністю виключити сіль зі свого раціону.

"Сіль важлива, оскільки вона допомагає нашим м’язам працювати належним чином, дозволяє нервам посилати сигнали та підтримує баланс води та мінералів у нашому тілі", — пояснює Лімінг.

При цьому, за підрахунками, організму потрібна лише одна чверть чайної ложки (1,25 г) на день, яку більшість людей отримають у своєму раціоні, не додаючи солі за столом, навіть якщо вони зазвичай уникають оброблених продуктів.

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