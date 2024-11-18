Цей благородний корінь є чудовим інгредієнтом, який завжди має бути на кухні.

Імбир є універсальним кухонним продуктом, відомим своїм яскравим смаком і вражаючою користю для здоров’я, але одна типова помилка може призвести до його швидшого псування. Про це пише Express.

Незалежно від того, чи насолоджуєтеся ви чашкою заспокійливого імбирного чаю чи використовуєте його, щоб додати пікантності своїм улюбленим стравам, цей благородний корінь є чудовим інгредієнтом, який завжди має бути під рукою на кухні.

"Хоча легко припустити, що зберігати імбир у шухляді або на полиці буде достатньо, неправильне зберігання може скоротити термін його придатності", - йдеться у статті.

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За словами експертки зі зберігання на Космічної станції Влатки Лейк, одна з головних помилок людей полягає в тому, що вони очищають імбир заздалегідь.

"Для тих із вас, хто сподівається зберігати його протягом довшого періоду, найкращим варіантом буде помістити його в герметичний контейнер або поліетиленовий пакет, який можна закривати, перш ніж прибрати в холодильник. При такому зберіганні корінь імбиру може зберігатися до місяця, перш ніж він почне пліснявіти. Також важливо, якщо це можливо, залишити шкірку, оскільки її видалення прискорить процес гниття", - каже еспертка.

Вона також рекомендує для короткочасного зберігання тримати імбир у прохолодному темному місці - наприклад, у підвалі або в затіненій шафі, поки шкірка залишається на ньому. Якщо ж ви прагнете довшого терміну зберігання, варто закрити імбир у пластиковий пакет і зберігати його в холодильнику, де він може зберігатися до місяця. При цьому для тих, хто сподівається зберігати імбир протягом тривалого часу, морозильна камера є чудовим вибором:

"Якщо ви хочете зберегти свій імбир свіжим протягом невизначеного часу, виконайте більшість тих самих кроків, просто виберіть морозильну камеру замість холодильника та помістіть імбир у пакет для заморожування або безпечний для заморожування контейнер".

При цьому, за словами Лейк, на відміну від інших продуктів, імбіру не потрібно багато часу для розморозки - із замороженим імбиром легше працювати, особливо якщо ви плануєте його натерти.

Інші корисні поради щодо зберігання продуктів

Раніше УНІАН повідомляв, як насправді потрібно зберігати банани. Експерти радять не складати банани поряд з яблуками, грушами, авокадо, манго, персиками та сливами. Водночас цитрусовим етиленовий газ не зашкодить.

Також УНІАН розповідав про правила, які допоможуть вам тривалий час зберігати яблука неушкодженими.

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