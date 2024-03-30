Дієтологи запевняють, що одним з продуктів для зниження артеріального тиску є банан, який можна їсти щодня.

Багато людей страждають на підвищення артеріального тиску, проте його можна знизити за допомогою дієти та звичок у способі життя. Тому дієтологи затвердили список продуктів для людей з високим кров'яним тиском, де є один фрукт, який є настільки корисним, що його можна їсти кожного дня. Про це пише видання Parade.

Банани

Доктор медичних наук, зареєстрований дієтолог і президент компанії Flavorful Nutrition Стейсі Робертс-Девіс пояснила, що банани є гарним джерелом калію, що допомагає збалансувати рівень натрію.

"Калій допомагає кровоносним судинам розширюватися і розслаблятися, що знижує кров'яний тиск", - запевнила вона.

Відео дня

Також зареєстрований дієтолог і засновник Carrots & Cookies Крісті Рут додала, що банани є хорошим джерелом клітковини, яка, як раніше було доведено, покращує здоров'я серцево-судинної системи, а також знижує кров'яний тиск.

Ягоди

За словами Робертс-Девіс, ще одним продуктом, який може допомогти знизити кров'яний тиск, є ягоди, адже вони містять антоціани (пігменти, які є в синіх, червоних, фіолетових фруктах та овочах). Вони допомагають клітинам ендотелію краще функціонувати в організмі людини. Ендотеліальні клітини перебувають всередині кровоносних судин та сприяють покращенню кровотоку, а також регулюють кров'яний тиск.

Листова зелень

Кожного разу, коли ви їсте салат на обід або вечерю, будьте певні, що таким чином ви знижуєте свій кров'яний тиск. Робертс-Девіс запевняє, що листова зелень, до прикладу, капуста, шпинат, ромен, салат з капусти і пак-чой, є ще одним чудовим продуктом для зниження артеріального тиску. Причиною цього є те, що листова зелень містить нітрати, які підтримують здоров'я серцево-судинної системи.

Часник

За словами дієтолога, приправляти їжу часником є одним з простих та смачних способів знизити кров'яний тиск природним шляхом, часникові добавки теж можуть його знизити, проте вони не будуть такими апетитними.

Квасоля

Робертс-Девіс зазначила, що квасоля містить багато клітковини, калію та магнію, які теж можуть допомогти зменшити затримку натрію, яка підвищує артеріальний тиск, адже спричиняє затримку води, що створює додаткове навантаження на нирки, яке підвищує кров'яний тиск.

Тофу

Вона додала, що є ще один рослинний білок, який допомагає знизити артеріальний тиск, а саме соєві продукти, такі як тофу, сейтан та едамаме.

"Це тому, що соя містить мало жиру, але багато калію і магнію", - зауважила вона.

Жирна риба

За словами Робертс-Девіс, лосось, тунець, анчоуси та скумбрія є прикладами жирної риби, яка може допомогти запобіганню підвищення артеріального тиску. Це пояснюють тим, що ці види риби містять багато омега-3 жирних кислот, що допомагають знизити кров'яний тиск.

Буряк

Експерт підкреслила, що буряк містить нітрати, які організм перетворює на азотну кислоту, яка допомагає розслабити та розширити артерії, що робить її надзвичайно важливою для здоров'я кровоносних судин.

Чорний шоколад

Якщо ви полюбляєте солодке, то можете задовольнити себе чорним шоколадом. Робертс-Девіс стверджує, що він допомагає знизити кров'яний тиск, адже має багато флавоноїдів, які запобігають утворенню тромбів та знижують артеріальний тиск.

Також важливо знати, які продукти можуть навпаки підвищувати кров'яний тиск. Обидва дієтологи зазначають, що найважливіше мінімально вживати продукти з високим вмістом натрію, а саме консервовані супи, м'ясні делікатеси та чипси.

Які ще є корисні продукти для вашого здоров'я

Раніше дієтолог Роб Гобсон назвав топ-5 корисних закусок, які можна купити у звичайному продуктовому магазині. За його словами, він вирішив менше їсти оброблені продукти, адже вони можуть спричиняти проблеми зі здоров'ям, а також переїданням та збільшенням ваги. Такі продукти, як правило, мають багато солі, цукру та насичених жирів.

Також дипломований дієтолог Даніель Крамбл Сміт назвав найкорисніші фрукти та ягоди, які потрібно обов'язково включити до свого раціону. Він наголосив, що кожен фрукт має унікальний поживний профіль і переваги.

Вас також можуть зацікавити новини: