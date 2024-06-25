М’ята - освіжаюча, смачна і наповнена поживними речовинами.

Як популярна домашня трава, м’ята насправді є загальним терміном для кількох сортів рослин із сімейства Mentha, включаючи м’яту перцеву, м’яту звичайну та яблучну м’яту. Незважаючи на те, що м’ята відома своїм освіжаючим смаком і здатністю освіжати подих, багато хто може не усвідомлювати, що м’ята справді приносить користь нашому здоров’ю багатьма способами. Про це пише Real Simple.

Листя м’яти перцевої не містить жодних макро- чи мікроелементів, за винятком вітаміну А. Однак більшість переваг м’яти для здоров’я походить від її рослинних сполук і вмісту ефірної олії, включаючи флавоноїди, ментол і терпени. .

Цей унікальний розподіл поживних речовин надає цій квітковій траві чимало підтверджених переваг для здоров’я.

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Зміцнює імунітет

Поліфеноли та флавоноїди - це дві добре вивчені групи рослинних сполук, які разом із багатьма іншими антиоксидантами містяться в м’яті, зберігаючи клітини здоровими та вільними від хвороб.

Антиоксиданти допомагають захистити клітини від вільних радикалів або нестабільних молекул, які завдають шкоди. Ці біоактивні сполуки також допомагають зменшити запалення, додатково зміцнюючи імунну систему. Дослідження навіть виявили, що м’ята виявляє протиракову дію.

Підтримує здоров'я порожнини рота

Є вагомі причини для того, щоб м’ята була включена в незліченну кількість засобів для догляду за порожниною рота, від зубної пасти та рідини для полоскання рота до м’ятних таблеток для ясен і дихання. Воно не тільки освіжає дихання, але й олія м’яти перцевої також має антибактеріальні, протигрибкові та антибіоплівкові властивості, щоб запобігти або допомогти в лікуванні ряду проблем зі здоров’ям порожнини рота.

Ці переваги цілком виправдовують часте використання цієї популярної трави в сучасній стоматології.

Сприяє кращому здоров'ю очей

Будучи хорошим джерелом вітаміну А, м’ята також може покращити здоров’я очей. Цей жиророзчинний вітамін відіграє важливу роль у кількох системах, необхідних для оптимальної роботи очей.

Вітамін А також допомагає запобігти певним захворюванням очей, таким як дегенерація жовтої плями.

Чемпіони "Здоров’я мозку та сну"

Нові дослідження виявили, що м’ята позитивно впливає на кілька аспектів здоров’я мозку та сну завдяки вмісту в ній біоактивних сполук. Зокрема, м’ята покращує когнітивні функції та зменшує розумову втому.

Тим часом інші дослідження виявили, що споживання перцевої м’яти покращує пам’ять і якість сну, одночасно зменшуючи ознаки стресу та тривоги. Крім того, дослідження 2020 року пов’язало м’ятну аромотерапію з покращенням якості сну у хворих на рак.

Сприяє здоров’ю кишечника

М’ята, особливо м’ята перцева, також пов’язана з покращенням здоров’я кишечника як релаксант гладких м’язів для всього шлунково-кишкового тракту.

Крім того, дослідження показали, що ця трава особливо корисна для лікування симптомів синдрому подразненого кишечника.

Сприяє здоров’ю серця та метаболізму

Оскільки м’ята містить багато антиоксидантів, вона може допомогти запобігти хронічним захворюванням, таким як хвороби серця та діабет.

Це завдяки потужності сполук м’яти, які борються з вільними радикалами, а також їхній здатності протистояти запаленням в організмі, які є основними причинами цих серйозних захворювань.

Підтримує здоров'я дихальних шляхів і синусів

М’ята покращує здоров’я дихальних шляхів і синусів. Частково це пов’язано з антибактеріальними та противірусними властивостями м’яти, які допомагають усунути причину будь-якого подразнення дихальних шляхів або пазух або інфекції.

Насправді м’ята навіть виявилася ефективною проти COVID-19. Але м’ята також діє як відхаркувальний засіб, який допомагає розщеплювати слиз і мокроту, щоб зменшити кашель. Крім того, м’ята заспокоює біль у горлі та полегшує біль у всьому тілі.

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