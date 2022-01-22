Чоловіки у стані алкогольного сп’яніння переконували, що збирають гроші на монастир.

У Чернівцях двоє чоловіків вдягнулися в одну рясу священника, випили та пішли збирати пожертви для монастиря.

Горе-"послушників" зняли на відео.

На ролику видно, як двоє чоловіків з відром, Біблією і кропилом крокують вулицею Соборності у Чернівцях. Обидва ледь трималися на ногах. На запитання, звідки вони та в якій церкві служать, чоловіки назвалися "послушниками" монастиря у Старій Жадовій.

За словами чоловіків, настоятеля храму звуть "Іван Костянтинович". Він начебто благословив їх на збір пожертв для монастиря.

Водночас герої відео не змогли відповісти, чому хильнули зайвого. Обидва охоче демонстрували Біблію та кропило для святої води.

Додамо, що у селі Стара Жадова нема монастиря. Проте, там розташовано храм Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ.

Читайте такожТищенко осоромився привітанням з Днем соборності: згадав тільки частину України (фото)Відео миттєво поширилося у соцмережах. Коментатори розділилися у думках. Одні вважають дії "послушників" великим гріхом, а інші з гумором реагують на витівку двох чоловіків.

Як повідомляв УНІАН раніше, у російському Томську від чоловіка "втекла" акрилова ванна, яка на своєму шляху мало не збила кілька дітей.

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