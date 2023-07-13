Китайська митниця зупинила для перевірки жінку і виявила в її ліфчику 5 живих змій, загорнутих у панчохи.

Співробітників китайської митниці чекав несподіваний сюрприз, коли вони зупинили і обшукали "жінку дивної форми" на прикордонному переході між Китаєм і Гонконгом.

Як пише South China Morning Post, у її бюстгальтері були сховані п'ять домашніх кукурудзяних змій, загорнутих у панчохи. Увагу співробітників митниці до затриманої привернула її "дивна" форма тіла, тому вони піддали її повному огляду.

Кукурудзяні змії, вилучені в Шеньчжені, були передані офіцерами до відповідних органів.

Відео дня

Згідно з оцінкою, наведеною в Білій книзі китайської індустрії домашніх тварин за 2021 рік, у Китаї колекціонери рептилій становлять 5,8% серед усіх власників домашніх тварин.

Однак митні правила цієї країни свідчать, що будь-які тварини, що ввозяться з-за кордону, повинні бути задекларовані і піддані карантинному огляду, щоб запобігти екологічним збиткам і передачі чужорідних хвороб.

Кукурудзяна змія - що відомо

Кукурудзяні змії - це вид північноамериканських щурячих змій, родом з Південного Сходу та центральної частини США, зазначає Newsweek. Рептилії виростають до 60-183 см в довжину і зазвичай мають помаранчевий або коричнево-жовтий колір. За даними Національного зоопарку Смітсонівського інституту, вони також мають чорно-білий візерунок "шахової дошки" на животі.

Кукурудзяні змії не отруйні, натомість вбивають свою жертву задушенням. Вони також є популярними домашніми тваринами завдяки своєму м'якому характеру та красивому яскравому забарвленню.

Ретельний контроль над цими видами необхідний, оскільки кукурудзяні змії можуть полювати на місцеві види та витісняти інших за їжу та територію. За даними уряду австралійського штату Квінсленд, рептилії вже становлять загрозу для дикої природи в Австралії і вважаються загрозою біобезпеці через їхню здатність витісняти місцеві види.

Інші випадки з контрабандою змій

Як повідомляв УНІАН, раніше українець намагався провезти через кордон холодильник із тринадцятьма пітонами. Чоловік пояснив митникам, що перевозив холодильник, а про змій нібито нічого не знав.

А минулого місяця в Китаї чоловік був заарештований за спробу контрабанди шести живих кулястих пітонів - виду, що знаходиться під загрозою зникнення, і популярного екзотичного вихованця - сховавши їх у шкарпетках при в'їзді в Шеньчжень через порт Футянь.

У січні співробітники митниці помітили жінку, що йде "дивним" чином на кордоні Шеньчжень і Гонконгу. Поліцейські виявили 2415 SD-карт, захованих в її нижній білизні.

Кілька років тому шотландка випадково привезла зі своєї відпустки в Австралії пітона. Жінка виявила пітона, який сховався у взутті, вже коли повернулася додому і розпаковувала речі.

Вас також можуть зацікавити новини: