Містечко на Алясці на шість місяців відрізає від світу: як там живуть люди

Взимку температура в містечку опускається значно нижче нуля, а світловий день стає дуже коротким.

У невеликому містечку на Алясці настання осені означає не лише підготовку до сильних холодів, а й необхідність заздалегідь запастися продуктами майже на півроку.

Сім’я жінки на ім’я Олівія Джонс – її чоловік та четверо дітей – щороку витрачають на закупівлю таких запасів 4000 доларів, оскільки взимку дорога до їхнього містечка стане непроїзною, пише Adevarul. Справа в тому, що містечко Ігл – віддалене, і в ньому проживає менше 100 осіб. Коли настають сильні морози, звичні поїздки до магазину стають неможливими. Тому у вересні родина закуповує м’ясо, масло, сир, сметану та інші продукти тривалого зберігання відразу на кілька місяців.

Олівія розраховує необхідні обсяги за допомогою таблиці Excel. Вона розподіляє запаси по місяцях і залишає частину продуктів як резерв.

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При цьому мешканці Ігла не залишаються повністю ізольованими. У будні дні до селища може прилетіти поштовий літак і доставити необхідні продукти. Однак такий спосіб обходиться значно дорожче, оскільки вартість доставки залежить від ваги вантажу.

Щоб менше залежати від магазинів і дорогих авіаперевезень, Джонси вирощують частину продуктів самостійно. На ділянці сім’я збирає врожай картоплі, салату, ріпи та капусти. Крім того, сім’я займається полюванням. Здобуте м’ясо стає додатковим джерелом їжі протягом зими.

За словами жінки, це все допомагає її родині справлятися з ситуаціями, коли з продуктів чогось не вистачає.

Як мешканці переживають півроку без дороги

Взимку температура в містечку може опускатися значно нижче нуля, а світловий день стає дуже коротким. Незважаючи на це, життя в Іглі взимку не зупиняється. Працюють школи, мешканці ходять один до одного в гості, влаштовують ігрові вечори, катаються на санках і проводять час разом.

"У нас дуже суворі зими, з мінусовими температурами та місяцями без сонця, тому бути разом і проводити час один з одним просто необхідно", – зазначила Олівія.

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