Занедбаний дитячий будинок на європейському острові перетворять на п’ятизірковий готель

Рішення перетворити будівлю на готель було складним, але необхідним, оскільки в іншому разі будівля б зруйнувалася.

Історичну будівлю грецького дитячого будинку на одному з Принцевих островів у Туреччині відреставрують і перетворять на розкішний п’ятизірковий готель.

На початку XX століття тут мешкали сотні дітей із грецької громади Константинополя, пише Daily Mail. Сама будівля дитячого будинку є однією з найбільших дерев’яних споруд Європи та важливою пам’яткою грецької присутності в Туреччині.

Історія споруди почалася ще наприкінці XIX століття. Її спроектував франко-османський архітектор Олександр Валлорі. Спочатку будівлю планували використовувати як розкішний готель "Палац Принкіпо", причому проект передбачав навіть казино. Однак дозволу на будівництво казино не надали, тому початковий задум так і не був реалізований.

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Пізніше будівлю придбала Елені Заріфі. Вона передала її Вселенському Патріархату, після чого споруда стала дитячим будинком для дітей із грецької громади Константинополя.

Дитячий будинок працював з 1903 по 1964 рік. Після закриття його подальша доля виявилася непростою – будівля поступово руйнувалася, а окремі частини дерев’яної конструкції з часом обвалилися.

Чому будівлю вирішили перетворити на готель

У 2010 році Європейський суд з прав людини визнав право власності на історичну споруду за Вселенським Патріархатом.

Однак відновлення величезної дерев'яної будівлі вимагало значних коштів. Спроби знайти фінансування для реставрації не увінчалися успіхом.

Патріарх Варфоломій визнав, що рішення перетворити будівлю на готель було важким, але необхідним, оскільки в іншому разі будівля зруйнувалася б.

Представники Вселенського Патріархату досягли угоди з грецькими та турецькими інвестиційними компаніями щодо реставрації та реконструкції історичної будівлі. Після відновлення тут планують відкрити п’ятизірковий готель.

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