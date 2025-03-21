Найшвидша у світі акула "підвозила" восьминога.

У затоці Хауракі поблизу острова Кавау, Нова Зеландія, зняли на відео незвичайне видовище - восьминіг пересувається на спині в акули.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі новозеландського державного університету Окленду. Там зазначають, що "sharktopus" став однією з найдивніших речей, які коли-небудь бачили їхні морські вчені. Зустріч відбулася ще в грудні 2023 року, однак відео опублікували лише зараз:

"Це було справді загадкове видовище... восьминоги здебільшого живуть на морському дні, тоді як короткоплавникові акули мако не полюбляють глибини".

Морський еколог Рошель Константін розповіла The New York Times, що спочатку сплутала "цікаву оранжево-коричневу масу" на голові в акули з рибальськими снастями. Пізніше вони запустили дрон та підводну камеру, щоб роздивитися 10-футову акулу ближче. Дослідники дійшли висновку, що "пасажиром" є маорійський восьминіг - найбільший у Південній півкулі. Вони можуть досягати у довжину 6,5 футів та важити близько 26 фунтів.

"Навіть верхи на такому величезному хижакові, як акула, короткоплавниковому мако, цей автостопник займав чимало місця. Склавши руки в тугий клубок, безбілетник виглядав так, ніби намагався залишитися непоміченим", - йдеться у статті.

Екологи вважають, що акула могла знати про присутність молюска, оскільки має органи чуття (бічні лінії) по всьому тілу. Крім того, мако - найшвидша акула у світі, яка може розвивати швидкість до 46 миль на годину. Якби вона рухалася швидше, то восьминіг міг би не втриматися.

"Акула виглядала цілком щасливою, і восьминіг виглядав цілком щасливим. Це була дуже спокійна сцена. Ми поняття не маємо, що сталося далі. Якби восьминіг зісковзнув, акула могла б його з'їсти. З іншого боку, в таких мілководних водах є шанс, що восьминіг міг би безпечно приземлитися на морське дно", - розповіла дослідниця.

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Нагадаємо, раніше у Австралії вдалося зняти на відео народження дитинчати акули-няньки. Малюка назвали Арчі, його ще не показують людям, оскільки він має трохи вирости.

А співробітники одного з акваріумів у Сполучених Штатах Америки заявили про народження акули у воді, де більше трьох років не було жодного самця.

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