Ці птахи більше люблять бігати, а не літати, та часто стрибають на одній нозі.

Українські полярники розповіли, що поруч зі станцією "Академік Вернадський", яка розташована на острові Галіндез Аргентинського архіпелагу, поблизу Антарктичного півострова, весь час перебувають сивки – тварини всюди супроводжують людей, навіть заглядають до приміщення. Ці найбільші (серед суто наземних) істоти крижаного континенту дуже смішно комунікують між собою – як репери, ніби качають головою під качовий біт. Саме цей момент полярники зафіксували на відео.

"Сивки тримаються поблизу "Вернадського" весь рік і не полишають українських полярників навіть взимку. Біля станції вони мають кілька гнізд. Дуже допитливі й постійно цікавляться життям учасників експедицій. Зокрема, заглядають у вікна офісів та кубриків, "контролюють" вимірювання озону на спеціальному люку, "супроводжують" переміщення між будівлями тощо", - розповіли у Національному антарктичному центрі.

Науковці розповіли, що сивки - єдині серед птахів Антарктики не мають плавальних перетинок на лапах, а отже живуть виключно на суші. Низка вчених вважає їх найбільшими суто наземними тваринами крижаного континенту. Водночас вони мають невеликий розмір: їхня довжина сягає 34-40 см, розмах крил – до 84 см, а вага близько пів кілограма.

Хоч дорослі сивки – білого кольору, їхні пташенята народжуються чорними. Вже на 8-9 день вони ходять. Та й загалом ці птахи більше люблять ходити (точніше бігати), а не літати. Часто стрибають на одній нозі, щоб другу в цей час погріти.

Сивок нерідко можна побачити поруч з тюленями, пінгвінами чи іншими птахами. Це пов'язано з тим, що вони живляться крилем з посліду цих тварин або їхніми виплювками. З’їдають будь-яку падлину й загалом постійно перебувають в пошуках їжі та пробують все на дзьоб.

Пригоди українських полярників

Як повідомляв УНІАН, українські полярники ледь не стали здобиччю дуже небезпечного хижака – морського леопарда, який, побачивши в океані човен з людьми, розпочав його переслідувати та "гнав", поки той не причалив до суші. Вченим вдалося зафіксувати на відео, як тварина пливе за човном та майже "підрізає" його у воді. Морський леопард має гострі зуби, дуже швидко пересувається у воді (до 40 км/год) і вважається одним з головних хижаків Антарктики.

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