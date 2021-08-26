"Житомирводоканал" скинув до Тетерева 120 тисяч кубічних метрів неочищених стічних вод. У річці масово загинула риба.

Комунальне підприємство "Житомирводоканал" спричинило майже 23 мільйони гривень збитків через забруднення річки Тетерів.

Про це в четвер, 26 серпня, розповів на своїй сторінці у Facebook голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

За його словами, підприємство почало скидати неочищені води в річку ще 7 серпня.

"Упродовж наступних днів Держекоінспекція Поліського округу здійснювала моніторинг екологічної ситуації на річці Тетерів. Щодня наші фахівці відбирали проби води та здійснювали їх лабораторну експертизу, за результатами якої зафіксовано відхилення від норми за вмістом аміаку, нітриту, нітрату, заліза, фосфату, завислих речовин, хімічного та біохімічного споживання кисню. Також зафіксовано низький вміст розчиненого кисню у воді - від 0,9 мг/м3 до 2,8 мг/м3 при нормі не менше 4 мг/м3", - повідомив Мальований.

Працівники відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції також відібрали зразки ґрунту, на який потрапляли нечистоти. Там знайшли втричі більше норми амонію, у півтора раза більше фосфору та перевищення норми хлоридів у 2,5 раза.

Читайте такожСамці морських змій переслідують людей у воді, сприймаючи їх як самок9 серпня Інспекція Поліського округу позапланово перевірила "Житомирводоканал" і з'ясувала, що загалом підприємство скинуло до Тетерева 120 тисяч кубічних метрів неочищених стічних вод. Через це у річці почала масово гинути риба: померли понад 27 тисяч особин.

За підсумками перевірки на директора "Житомирводоканалу" Держекоінспекція склала адмінпротокол щодо порушення правил охорони водних ресурсів.

Збитки довкіллю Мальований називає колосальними:

за скид неочищених стічних вод - 13,1 мільйона гривень;

за загибель водних живих ресурсів - 8,9 мільйона гривень;

за забруднення земельних ресурсів - майже 880 тисяч гривень.

Держекоінспекція передала матеріали до правоохоронних органів.

Забруднення річки Тетерів

9 серпня директор КП "Житомирводоканал" Андрій Нікітін розповів, що 6 серпня внаслідок аварії затопило машинний зал головної каналізаційної насосної станції міста. Усе насосне обладнання вийшло з ладу, а нечистоти потрапили в річку.

У Житомирському рибоохоронному патрулі кореспонденту УНІАН повідомили, що в річці Тетерів помітили мор риби.

При цьому масову смерть риби у річці фіксували й раніше, зокрема, у 2017 році.

Автор: Катерина Комолова