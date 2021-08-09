Рибоохоронний патруль спільно з екологами складають акти та рахують збитки.

У Житомирі через аварію на головній каналізаційній насосній станції нечистоти потрапили в річку Тетерів, внаслідок чого стався мор риби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції розповів директор КП "Житомирводоканал" Андрій Нікітін.

За його словами, 6 серпня внаслідок аварії затопило машинний зал головної каналізаційної насосної станції міста. Все насосне обладнання вийшло з ладу, а нечистоти потрапили в річку.

"Завдання електронасосів – скачувати стоки з усього міста і відправляти на очисні споруди. Були сильні потужні опади, і наша головна каналізаційна насосна станція не змогла прийняти на себе стільки води. За розрахунками, насосна станція може витягнути 5-5,5 тис. кубічних метрів на годину. Вочевидь, прийшло більше. І нам довелося відкрити скид до річки", – зазначив Нікітін.

Читайте такожЗливають нечистоти прямісінько у Дніпро: Держекоінспекція про стан водиДержавна екологічна інспекція Поліського округу та працівники лабораторії підприємства "Житомирводоканал" постійно проводять забір проб води у річці Тетерів для лабораторних досліджень та визначення вмісту забруднюючих речовин.

"Був зроблений забір води. Результати будуть через 5 діб. Але варто зазначити, що показники кисню у воді погіршилися. Скиди в річку продовжуються", – сказав директор водоканалу.

У Житомирському рибоохоронному патрулі кореспонденту УНІАН повідомили, що в річці Тетерів зафіксований мор риби.

"На "гарячу лінію" екологів надійшло повідомлення про мор риби в річці. Ми спільно з працівниками Держекоінспекції зафіксували, що рівень кисню у воді був заниженим. Риба була у замореному стані. Сьогодні ми також виїхали до річки, де виявили мор риби: приблизно 2 тисяч особин на 100 метрів вздовж берега. Мертвою була різна риба: і окунь, і карась, і лящ… Складаємо акт, робимо підрахунки збитків", – розповів заступник начальника управління Житомирського рибоохоронного патруля Ігор Чернілевський.

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Автор: Марина Чорноштан