Науковець розповів, що лелека взагалі полюбляє прямокрилих комах, до яких належить і сарана.

В Україні багато птахів – від горобців до хижих птахів - які їдять сарану. Про це повідомив заступник директора з наукової роботи Канівського природного заповідника у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка Віталій Грищенко.

"Одне з найбільш важливих місць у переліку "сараноїдів" займає білий лелека. Причому настільки важливе, що в мовах деяких африканських народів (де сарана – постійна біда) його називають "сарановим птахом" або "пожирачем сарани"", - написав він.

Науковець розповів, що лелека взагалі полюбляє прямокрилих комах – коників, кобилок, цвіркунів, капустянок (вовчків), до них належить і сарана. Грищенко зазначив, що про те, як лелеки знищують сарану, є чимало свідчень у науковій і популярній літературі. Він зазначив, що такі випадки були в Україні, Європі та Африці.

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Науковець припустив, що знищення сарани та багатьох інших небезпечних для людини тварин стало однією з причин, чому лелеку стали шанувати як священного птаха.

Нашестя сарани в Україні

У південних районах України спостерігається нашестя сарани. Але використовувати проти неї токсичні хімічні препарати не можна, розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євген Халаїм.

Цьогорічний спалах чисельності сарани призвів до суспільного резонансу й люди в паніці будь-що схоже на цих комах одразу починають знищувати.

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