Користувачі мережі обурилися побаченим та запропонували посилити охорону саду.

У мережі показали, як деякі відвідувачі Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України у Києві буквально знищують рослини.

Фото наслідків нищівної поведінки опубліковано на сторінці ботсаду в Facebook.

«Ботанічний сад – це те місце, де працюють унікальні люди та роблять іноді неможливе. Чому є люди, котрі дозволяють собі зруйнувати та знищити? Це запитання, мабуть, залишиться без відповіді. Але це нестерпно, бачити подібне відношення до рослин і до людей», – зазначається підписі до фото.

Користувачі мережі обурилися побаченим та запропонували посилити охорону:

«Найгірше те, що ці хами залишаються без покарання!», «Кожного року одне і те саме... Зламані гілки бузку, зірвані гілки магнолій та безліч витоптаного різнотрав'я... Вже час задуматись над огорожами, як у зоопарку», «Це набіг варварів», «За це треба штрафувати!», «Це – не люди», «Чому є люди, котрі дозволяють собі руйнувати та нищити рослини в ботсаду? Можливо тому, що ботсад себе не захищає? Що робить охорона, крім того, що шариться на машині по саду? Скількох оштрафували? Скільки затримали? Скільки експозицій обгороджено? Наївно думати, що заклики до совісті та культури якось діють на бидло».

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Автор: Катерина Шварц