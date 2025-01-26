Українські військові показали, наскільки багатий і дивовижний світ нас оточує.

В Одеській області, на українсько-молдовському кордоні, камери відеоспостереження зафіксували цікавих "порушників" - зайців, лисицю та дикого лісового кота. Йдеться, що "господарів прикордоння" зафіксували на свої технічні засоби військовослужбовці Білгород-Дністровського загону.

Зокрема, в об’єктив потрапила руда красуня-лисиця та швидконогі зайці. На відео, яке оприлюднили військові, можна побачити, як руда спокійнісінько прогулюється прикордонною територією як їй заманеться. На фото також показали зайців, що боязливо ховаються у кущах.

Окрім того, охоронці кордону зафільмували рідкісного в Україні дикого європейського лісового кота. Видно, як красива тварина застигла серед рослинності та нібито зневажливо зазирає у камеру спостереження.

"Його (кота - УНІАН) байдужість до людей і техніки, що за ним спостерігали, лише підкреслила "королівський" статус цього пухнастика", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, хоча завдання прикордонників - охорона державного рубежу, такі моменти нагадують про те, наскільки багатий і дивовижний світ нас оточує.

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Раніше УНІАН писав, що на Буковині дикий ведмідь вночі прийшов на підгодівельний майданчик державного підприємства "Ліси України", де кумедно грався з тюком сіна, нібито ліпив сніговика.

Також українські полярники поділилися унікальним відео народження малюка домініканського мартина. Малята вкриті густим пухом сіро-коричневого кольору та мають такі ж цяточки на голові, як на яйці.

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