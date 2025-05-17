Гнізда цих красивих птахів нерідко гинуть від затоплення в результаті вітрів і штормів.

У Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) прилетіли червонокнижні птахи - мартини тонкодзьобі. Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

Науковець оприлюднив відповідне відео, на якому птахи, які, ймовірно, потрапили у "фотопастку".

"Мартин тонкодзьобий - Larus Genei на початку травня 2025 року почав формувати гніздові колонії у заповідній зоні парку "Тузлівські лимани" і зараз вже насиджує кладки. Скоро будуть пташенята. Рідкісного птаха занесено до Червоної книги України", - наголосив Русєв.

Мартин тонкодзьобий - що відомо

Згідно з відкритими джерелами, мартин тонкодзьобий, морський голубок - птах родини мартинових. Гніздиться колоніями на морському узбережжі Євразії з теплим кліматом. В Україні гніздовий, перелітний, зрідка зимуючий вид.

Маса тіла 300-400 г, довжина тіла 42-44 см, розмах крил 102-110 см. У дорослого птаха в шлюбному вбранні спина і крила сірі, решта оперення біла, з рожевим відтінком знизу на тулубі, по передньому краю першорядних махових пер та по їх покривних проходить широка біла смуга, кілька крайніх першорядних махових пер зверху мають чорну верхівку. Йдеться, що дзьоб у цього птаха червоний, від світлого до темного, навколоочне кільце і ноги темно-червоні.

Від інших мартинів відрізняється довшим і тоншим дзьобом, та певним "вбранням".

Ареал охоплює південне узбережжя Середземного моря, південний захід Піренейського півострова, Егейське та Червоне море, Перську затоку, узбережжя Чорного та Каспійського морів, Малу Азію, Іран, узбережжя Пакистану. Більшість птахів мігрують на зимівлю на південь в Північну Африку, Індію, а частина - в Західну Європу.

Гнізда цих красивих птахів нерідко гинуть від затоплення в результаті нагірних вітрів і штормів. Певну шкоду колоніям можуть наносити жовтоногі і середземноморські мартини. Мартин тонкодзьобий перебуває під охороною відповідно до Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів. Цікаво, що вид названий на честь італійського натураліста Карло Джузеппе Жене.

Парк "Тузлівські лимани" - останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно у Національному природному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області помітили рідкісних блискучих ібісів. Блискучий ібіс (коровайка) прилетів до України з далекої Африки і зупинився на відпочинок у природному парку "Тузлівські лимани". Потім летить до місць гніздування у дельтах Дністра і Дніпра. Це зникаючий вид птахів, що занесений до Червоної книги України.

Також повідомлялось, що на Одещину прилетіли дивовижні різнокольорові птахи. Йдеться про бджолоїдок, які прилетіли з Африки в пошуках комах і вже активно шукають житло на обривах водойм.

Зазначається, що бджолоїдки відомі своїм милозвучним співом, гніздяться вони, як зазвичай, колоніями, які налічують від декількох до декількох десятків пар.

Бджолоїдки влаштовують гнізда в норах, у високих урвищах, така "домівка" має вигляд довгого, горизонтального ходу, інколи з вигином довжиною до 1,5 м.

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