Прямували 'коридором': біля Чорнобиля помітили стадо здичавілих корів (відео)

Попри те, що ці тварини вже багато років живуть самостійно, на фотопастках вони трапляються дуже нечасто.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували стадо здичавілих корів, які кудись прямували вночі. Про це розповіли фахівці заповідника та оприлюднили відповідне відео.

"Ніч. Лісова стежка. І неквапливий рух стада", - зазначають дослідники.

За їхніми словами, попри те, що здичавілі корови вже багато років живуть самостійно, на фотопастках вони трапляються дуже нечасто. Саме тому кожне таке відео - цінне спостереження, яке дозволяє краще зрозуміти їхню поведінку та маршрути пересування.

Вночі стадо спокійно прямує знайомою стежкою, пояснюють дослідники. Такі природні коридори використовують багато тварин, адже вони ведуть до місць годівлі, водопою або відпочинку.

"З роками ці маршрути стають невід'ємною частиною життя диких мешканців. Ці здичавілі корови вже давно стали частиною природних екосистем зони відчуження", - йдеться у повідомленні.

Фото - з фотопасток Чорнобильського заповідника

Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідники зафіксували диких кабанів, які вплав долали річку Прип’ять. "Впевнений заплив" виконували дві великі тварини. За словами фахівців, дикі кабани чудово плавають і можуть легко долати широкі водойми. Це стається, зокрема під час пошуку корму, освоєння нових територій або просто рухаючись звичними маршрутами. Тобто, для кабанів річка – звичайний шлях, який треба подолати.

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