Дослідники вивчили близько 23 500 видів бабок, риб, крабів та інших тварин, які залежать виключно від прісноводних екосистем.

Згідно з новим дослідженням, майже чверть тварин, що мешкають у річках, озерах та інших джерелах прісної води, перебувають під загрозою зникнення.

Як пише Associated Press, прісноводні середовища проживання, включно з річками, озерами, ставками, струмками, болотами і водно-болотними угіддями, покривають менше 1% поверхні планети, але підтримують 10% її видів тварин.

"Величезні річки, такі як Амазонка, можуть здаватися могутніми, але водночас прісноводне середовище дуже тендітне", - сказала співавторка дослідження Патрісія Шарвет, біологиня з Федерального університету Сеари в Бразилії.

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Дослідники вивчили близько 23 500 видів бабок, риб, крабів та інших тварин, які залежать виключно від прісноводних екосистем. Вони виявили, що 24% перебувають під загрозою зникнення - класифікуються як вразливі, такі, що перебувають під загрозою зникнення, або такі, що перебувають під загрозою зникнення, через комплексні загрози, пов'язані із забрудненням, греблями, забором води, сільським господарством, інвазивними видами, зміною клімату та іншими порушеннями.

"Більшість видів наражаються на ризик зникнення не через одну загрозу, а через безліч загроз, які діють одночасно", - зазначила співавторка дослідження Кетрін Сейєр, зоолог із Міжнародного союзу охорони природи в Англії.

Підрахунок, опублікований у журналі Nature, є першим, коли дослідники проаналізували глобальний ризик для прісноводних видів. Попередні дослідження були зосереджені на наземних тваринах, включно зі ссавцями, птахами та рептиліями.

Еколог з Університету Дьюка Стюарт Пімм, який не брав участі в дослідженні, назвав його "довгоочікуваною і надзвичайно важливою роботою". Він зазначив:

"Майже кожна велика річка в Північній Америці та Європі сильно змінена через будівництво гребель, що піддає ризику прісноводні види".

За словами Шарвет, у Південній Америці велика екосистема річки Амазонки також стикається із загрозами від вирубки лісів, лісових пожеж і незаконного видобутку золота. Незаконні пожежі з метою вирубки лісу призводять до утворення великої кількості попелу, що забруднює річку, а неліцензовані золотошукачі скидають ртуть у воду.

Вона розповіла, що річки та водно-болотні угіддя "концентрують усе, що відбувається навколо них", додавши:

"Якщо щось піде зовсім не так, наприклад, розіллється кислота або нафта, ви можете поставити під загрозу цілий вид. Цим тваринам більше нікуди йти".

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Міжнародна група з охорони природи Fauna & Flora визначила 10 дивних і чудових видів, що перебувають під загрозою зникнення, для свого "списку спостереження" цього року. Вона працює з партнерами по всьому світу, щоб допомогти їм вижити.

Ці види стикаються з такими загрозами, як втрата середовища проживання, зміна клімату, хвороби та полювання, заявила благодійна організація.

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