Захисники довкілля благодійної організації працюватимуть над збереженням крихітного колючого карликового хамелеона Нгуру.

Міжнародна група з охорони природи Fauna & Flora визначила 10 дивних і чудових видів, що перебувають під загрозою зникнення, для свого "списку спостереження" цього року. Вона працює з партнерами по всьому світу, щоб допомогти їм вижити.

Як пише Sky News, ці види стикаються з такими загрозами, як втрата середовища проживання, зміна клімату, хвороби і полювання, заявила благодійна організація.

До списку занесено європейську норку, що перебуває під загрозою зникнення, яка трапляється в таких країнах, як Румунія, нещодавно виявлений вид магнолії, що трапляється в Гондурасі, і великий вид птахів-носорогів із Південної Азії.

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Крістіан Телекі, виконавчий директор Fauna & Flora, сказав, що минулий рік закінчився "значними невдачами" у справі охорони природи, включно із затримками з Глобальним договором про пластик і нездатністю мобілізувати ресурси для захисту природи на конференції ООН з природи COP16. Він зазначив:

"Ці форуми необхідні для вироблення глобальних рішень глобальних проблем, включно з розглядом найважливішого питання про те, хто платить за дії. Але ми все ще недостатньо швидко рухаємося, щоб впоратися із взаємопов'язаними планетарними кризами, які зачіпають нас усіх. Криза втрати природи ніколи не була більш нагальною або критично важливою для розв'язання, оскільки незліченні види перебувають під загрозою зникнення в усьому світі, що загрожує самим екосистемам, від яких залежать люди в плані їжі, води і засобів до існування".

Телекі заявив, що "проблиски прогресу і надії" у 2024 році включають прориви в узгодженні природи і клімату на конференціях ООН і формалізації життєво важливих ролей корінних народів і місцевих громад у політиці охорони природи та ухваленні рішень.

Захисники довкілля благодійної організації працюватимуть над збереженням крихітного колючого карликового хамелеона Нгуру, який зливається з опалим листям і низькою рослинністю свого середовища проживання в гірських лісах Танзанії. Він перебуває під серйозною загрозою через розширення сільськогосподарських угідь, вирубку лісів і незаконну торгівлю домашніми тваринами.

Китова акула також стикається з численними загрозами, такими як цілеспрямований вилов риби, випадкове заплутування в мережах, занепокоєння туристів і перегрівання океану.

Команди Fauna & Flora та їхні місцеві партнери взаємодіють зі спільнотами та політиками в М'янмі, Гондурасі та Сан-Томе і Прінсіпі, щоб поліпшити заходи захисту китової акули та інших видів акул.

В інших місцях благодійна організація працює над тим, щоб зрозуміти, що рухає торгівлею степовою черепахою, виявленою в таких країнах, як Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан, популяція яких різко скорочується.

Інші види в списку спостереження включають антильського ламантина, іноді званого морськими коровами; сіроголового лангура-дука, одного з найрідкісніших приматів у світі; африканську дику собаку; і гірську курку, одну з найбільших і рідкісних жаб у світі. Телекі додав:

"За часів кризи важливо зберігати надію, усвідомлюючи, що локальні зусилля зі збереження, орієнтовані на партнерство, не просто ефективні, а й необхідні. Разом із нашою глобальною мережею партнерів ми працюємо над захистом широкого спектра видів, що балансують на межі вимирання".

Новини про види, що вимирають

У Португалії вид крихітних равликів повернули з межі вимирання. Раніше вважалося, що наземні равлики острова Десерташ повністю зникли протягом 100 років, проте фахівці змогли розводити їх у неволі після того, як вони знайшли крихітні популяції на острові Десерташ-Гранде в архіпелазі Мадейра.

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