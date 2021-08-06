Запах схожий на сірководень або вміст каналізаційної системи.

В Одесі жителі скаржаться на моторошний запах, що поширився сьогодні вдень майже по всьому місту.

Як передає кореспондент УНІАН, запах, що нагадує каналізаційні відходи, відчувається на мікрорайоні Черемушки.

Також місцеві жителі пишуть в соцмережах, що він присутній в центрі міста, на Молдаванці й Пересипі.

"У центрі міста дуже смердить (схоже на сірководень)... Вулиці Балківська, Маловського - жахливий запах - чи то каналізації, чи то щось гірше, дихати неможливо", - пишуть одесити.

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У Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області повідомили, що теж відчувають запах, але поки інформації про його походження не мають.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області на Хаджибейському лимані спостерігається масовий мор риби. За даними екологів, основним джерелом евтрофікації лиману є стоки станції біологічного очищення "Північна", яка знаходиться на балансі підприємства "Інфоксводоканал", що забезпечує в Одесі водопостачання та водовідведення.

Автор: Лариса Козова