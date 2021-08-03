Рожевий пелікан опинився в оздоровчому комплексі після того, як невідомий зловмисник його підстрелив.

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу України відмовилася вилучити червонокнижного пелікана з бази відпочинку у селищі Сергіївка, де він незаконно утримується.

Про це у Facebook повідомив співробітник національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Нагадавши, що мова йде про занесеного до Червоної книги України рожевого пелікана, про якого екологам стало відомо на початку червня, Русєв заявив, що Держекоінспекція відмовилася вилучити рідкісного птаха з бази відпочинку.

Він зазначає, що пелікан перебуває у санаторно-курортному комплексі "Лиман" в селищі Сергіївка без відповідних документів. Рідкісний птах опинися в даному комплексі після того, як невідомий зловмисник його підстрелив – поранив у крило.

Читайте такожШтрафи за викидання сміття в лісі та на узбіччі можуть зрости у 8-10 разів"Екологічна інспекція безпідставно "загальмувала" звільнення пелікана, надавши мені відповідь, як заявнику, що "пелікан перебуває у задовільному стані". На це я їм відповідаю, що в американських в'язницях люди теж перебувають у задовільному стані, їх добре годують, але це не життя, а жорстке обмеження волі. Тим більше для пеліканів, які занесені до Червоної книги України", - написав Русєв.

За його словами, на вказаній базі відпочинку птаху ніде купатися, немає поруч представників цього ж виду, немає "пари", щоб продовжувати рід та іншого.

Еколог також підкреслює, що пелікан – не кішка, щоб діти могли з ним гратися. Таке ставлення до рідкісних тварин, як вважає вчений, шкодить психології дитини, яка буде вважати, що пелікани - тварини, що залежать від людини, і, наприклад, як домашня собака живе в місті, у дворі, а не на волі – в дикій природі.

Русєв наполягає на тому, що на дії (бездіяльність) екоінспекції повинна відреагувати прокуратура. Він також оприлюднив фотографію, на якій видно пелікана, що перебуває у клітці.

Що сталося

1 червня інспектори Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу спільно з екологами Одеси виїхали в селище Сергіївка (Одеська обл.) для перевірки інформації про те, що на території приватного оздоровчого комплексу "Лиман" незаконно проживає червонокнижний пелікан.

Зазначалося, що інформація підтвердилася: на курорті проживає самка пелікана, якій близько 5 років. У неї немає частини крила, тому літати вона не може. У той же час, як зазначалося, в цілому птах в хорошому стані і може мати потомство.

В інспекції також заявляли, що через травму птах потребує постійного спеціалізованого догляду - в національному парку або в зоопарку. Крім того, взимку пелікана закривають у вольєрі, що також неприпустимо.

Працівники НПП "Тузлівські лимани" припускали, що птицю передадуть до цього заповідника, де їй забезпечать належні умови.

Автор: Лариса Козова