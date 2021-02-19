Кінцевий момент існування логотипу - 2064 рік, коли Чорнобильська електростанція буде повністю виведена з експлуатації.

Креативне агентство «banda» (розробники брендингу України та «Євробачення») за підтримки Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів та Державного агентства України з управління зоною відчуження розробило для Чорнобильської зони перший у світі логотип, що "зникає".

Як передає кореспондент УНІАН, презентація бренду Чорнобильської зони відбулася в п'ятницю, 19 лютого.

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"Роботу над брендом виконувало креативне агентство «banda» близько року. І це, на нашу думку, абсолютно глибока та системна праця щодо вивчення Чорнобиля, очікувань, прогнозування майбутнього, комунікація з людьми, як вони зараз сприймають, як вони з часом сприйматимуть і як сприймали в минулому", - зазначив присутній на презентації перший заступник міністра охорони довкілля і природних ресурсів Богдан Боруховський.

"Чорнобильська зона - унікальне явище в рамках нашої планети, і ми повинні трохи змінити основні наративи, які використовуються, коли згадують про цю зону, називаючи її зоною відчуження. Адже це ще і зона розвитку, зона збереження і пам'яті, а також зона майбутнього, оскільки вона відроджується", - додав він.

За словами Боруховського, основна мета нового позиціювання Чорнобильської зони - довести, що туди необхідно їздити не з метою просто сфотографуватися, а задуматися над тим, як людина може впливати навіть на цілу планету.

Креативне агентство «banda» на своєму офіційному сайті пояснило ідею створення логотипу та опублікувало презентаційне відео.

Зазначається, що за основу була взята форма поверхні реактора - восьмигранник, з якого все почалося.

"Це відправна точка існування логотипу, як ніби це логотип "Чорнобиля-86". З кожним роком зображення змінюється і поступово зникає. Кінцева точка існування лого - 2064 рік, коли Чорнобильська електростанція буде повністю виведена з експлуатації", - сказано в повідомленні.

За словами розробників, їм потрібно було знайти сильний візуальний образ, який змусить людей задуматися. «І ми зрозуміли, що стандартний логотип не матиме достатньої сили: статична піктограма не в змозі вмістити в себе таке важливе повідомлення. Так ми й створили перший у світі "зникаючий" логотип", - сказано в повідомленні.

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Автор: Богдан Слуцький