У Молдові оголошено про небезпеку через знижений стік, проте це не впливає на українську частину річки.

У басейні Дністра спостерігається зниження рівнів води, але наразі мова йде про сезонне явище.

Про це йдеться у заяві Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. "Останнім часом в інформаційному просторі ширяться повідомлення про критичне зниження рівня води в Дністрі та можливу загрозу водопостачанню на Одещині. Інспекція перевірила ситуацію", - пояснили у повідомленні.

Станом на зараз інспектори встановили, що у басейні Дністра дійсно спостерігається зниження рівнів води. Причина - спека та відсутність дощів, характерна для меженного періоду (липень-вересень). Проте фахівці стверджують, що це - сезонне явище, яким населенню не треба перейматися.

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Пояснюється, що на Дністрі у межах Одещини спостереження за гідрологічним режимом проводяться на відповідних водоспостах Одеського району. За відомостями Українського гідрометеорологічного центру ДСНС, у створі гідрологічного поста села Маяки рівні води в червні-липні були на 1–1,5 м вищими за історичні мінімальні значення. Станом на 28 липня рівень становив 89 см над "нулем" поста.

Водночас на території Молдови, нижче Дубосарської ГЕС, оголошено жовтий рівень небезпеки через знижений стік. Проте, стверджують інспектори, ця ситуація не впливає критично на українську частину річки. У заяві йдеться, що ключову роль у стабілізації рівнів відіграє Дністровське водосховище. Завдяки регулюванню скидів, яке здійснюється відповідно до рішень Міжвідомчої комісії при Держводагентстві, водопостачання Одещини залишається контрольованим.

"Інформація про "обміління" Дністра на Одещині не підтверджується. Інспекція продовжує щоденно відстежувати гідрологічну ситуацію та інформуватиме про всі зміни", - наголошують посадовці.

Ситуація з водою в Україні

Керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин вважає, що Україна може зіткнутися з масштабною водною кризою вже у найближче десятиріччя. Низка міст, зокрема на півдні, перейде на погодинне постачання. На ситуацію впливають кілька чинників - зміна клімату, технічні втрати у водоканалах, низький рівень очищення стічних вод, а також дії РФ, які зменшують доступні для України обсяги води, зокрема на півдні. За словами фахівця, наразі у країні очищується лише 32% стічних вод, тоді як у країнах ЄС цей показник перевищує 80%. Якщо така політика триватиме деякі великі міста, наприклад Одеса, можуть взагалі стати обмеженими у водопостачанні.

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