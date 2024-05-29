Публікації про спустошення водосховища підхопили одразу російські пропагандисти.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив, що у Дністровському водосховищі скиди води відбуваються у штатному режимі, тому наразі "ризиків немає". Про це він заявив 28 травня під час зустрічі з міністром екології Молдови Сергіу Лазаренку у Кишиневі, передає молдовська служба "Радіо Свобода".

Відомо, що мережею поширилися відео і фото, на яких можна побачити різке зниження води у Дністровському водосховищі. Крім того, на одному з відео мешканка села Брага, що на Хмельниччині, зазначила, що Дністер біля Хотинської фортеці тепер можна перейти пішки.

Водночас у молдовській службі "Радіо Свобода" наголосили, що світлини підхопили російські медіа. Вони згадали наративи російської пропаганди про те, що Україна "вкраде найбільшу річку Молдови", аби виробляти електроенергію вище за течією Дністра.

Відео дня

Своєю чергою пресслужба українського міністерства опублікувала повідомлення про зустріч Стрільця і Лазаренку, проте у релізі не повідомляється про те, що вони обговорювали питання зменшення води у Дністрі.

Також супутникові знімки, які отримала "Радіо Свобода" свідчать про зменшення об'єму води у водосховищі протягом останнього місяця, проте не про різке падіння.

"Скиди з водосховища для збільшення виробництва електроенергії не пояснюють зменшення води у Дністрі в районі Хотина, розташованому над Новодністровськом. У пресрелізі Міністерства екології Молдови пояснюють засуху відсутністю опадів у Карпатах", - додали у виданні.

Знищення рівня води у Дністровському водосховищі - що відомо

У соцмережах з'явилося багато фото та відео, на яких видно, як Дністровське водосховище втрачає воду. Експерти кажуть, що це може призвести до екологічної катастрофи.

"Мова йде про загибель двостулкових молюсків та риби. В околицях Бакоти це відчувається досить суттєво: подекуди оголилась земля, котра останні десятки років перебувала під водою. Під вечір ця картина доповнюється не надто приємним тухлим запахом решток річкової фауни", - розповіли у Telegram-каналі про урбаністику NE:Urban.

Також у публікації додали, що обстріли РФ енергетичної інфраструктури призвели до нестачі електроенергії, тому щоб її частково компенсувати використовуються ГЕС.

"Принцип їх роботи полягає в проходженні води через турбіни. Отже, щоб задіяти максимальні потужності ГЕС, потрібно спускати з водосховищ якомога більше води. Так і стається", - підкреслили у повідомленні.

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