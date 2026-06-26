Ця гадюка вважається найнебезпечнішою в Україні: герпетолог розповів, де її можна зустріти

За словами Марущака, зустріти таку гадюку в Україні в теплий сезон не так важко.

На території України можна зустріти не так багато отруйних змій. Серед них найнебезпечнішою вважається гадюка Нікольського, повідомив "Телеграфу" герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак.

Вона займає один з найбільших ареалів на території країни – лісостепову зону. Тому, за словами Марущака, зустріти таку гадюку в Україні в теплий сезон не так важко.

"Серед усіх трьох гадюк України у неї найтоксичніша [отрута]. Мешкає гадюка Нікольського у нас переважно, як не дивно, в лісостеповій зоні. Починаючи від Харківщини, біля Харкова їх дуже багато, є на Полтавщині, є на Черкащині – національний парк Холодний Яр – і аж до півдня Вінниччини", – розповів він.

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Примітно, що нерідко цю змію ще називають чорною гадюкою через колір її луски. Більше того, цього плазуна іноді плутають з вужем, проте вони мають суттєву відмінність. Зокрема, гадюка не має плям та "жовтих" вушок, як вужі.

Довідка. Гадюка Нікольського - це найбільша та одна з найнебезпечніших отруйних змій України. Вона має суцільно чорне забарвлення без жодних візерунків, довжину до 80-85 см і належить до родини гадюкових.

"Її отрута має гемолітичну дію, руйнує еритроцити", - йдеться в статті.

Видання зазначає, що укус цієї гадюки є дуще болісним, викликає сильний набряк та потребує медичної допомоги. Водночас, видання зауважує, що смертельні випадки фіксуються вкрай рідко.

Інші новини про змій

Раніше УНІАН повідомляв, що хоча немає точної відповіді, яка змія є найпоширенішою у світі, багато хто вважає, що це звичайна підв'язкова змія. Цей вид мешкає в Північній Америці. Вона може досягати довжини 86 см і народжує живих дитинчат, а не яйця. Одна з причин, через яку люди вважають звичайних підв'язкових змій найпоширенішими у світі, - це їхня популярність як домашніх улюбленців.

Також ми писали, що в разі укусу чорної мамби без лікування симптоми в організмі людини розвиваються вже протягом першої години. Проте фахівці зазначають, що загроза від цієї змії часто є більш вираженою в нашій свідомості, ніж у реальності. На думку вчених, унікальність чорної мамби полягає в еволюційній стратегії. На відміну від багатьох гадюк, чия отрута руйнує тканини та судини, мамба покладається на нейротоксини, які вражають саме нервову систему. Чорна мамба виділяє дендротоксини, що повністю блокують електричну комунікацію між клітинами, через що у постраждалих блокуються навіть найпростіші рухи – мовлення, кліпання та ковтання.

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