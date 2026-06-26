Чи може змія вкусити людину у воді: що кажуть експерти

У південних регіонах водяного вужа іноді помилково називають "шаховою гадюкою".

Під час літнього відпочинку біля річок, озер і водосховищ люди нерідко остерігаються зустрічі зі зміями у воді. Одне з поширених побоювань – що плазун може підпливти та вкусити людину просто під час купання. Водночас фахівці наголошують: такі випадки є вкрай рідкісними. Як розповів "Телеграфу" герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак, змії дуже рідко проявляють агресію до людини у водному середовищі.

За його словами, опинившись у водоймі, плазуни зазвичай зайняті полюванням та пошуком їжі, а не взаємодією з людьми.

Експерт зазначає, що з технічної точки зору укус у воді можливий, адже змії там також полюють – зокрема на дрібну рибу. Однак подібні ситуації з участю людини практично не фіксувалися.

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"Технічно це можливо, тому що вони у воді полюють, ті ж самі водяні вужі там на бичка, на сонячного окуня, на будь-яку дрібну рибу. І цей укус відбувається у воді. Але щоб змія вкусила людину у воді – я про таке не чув", – зазначив герпетолог.

Як відрізнити водяного вужа від небезпечної змії

Фахівці підкреслюють, що більшість змій, яких можна побачити у водоймах, – це водяні вужі, які не становлять небезпеки для людини.

Їх можна впізнати за характерним оливковим забарвленням і плямистим візерунком на тілі, який часто нагадує шахівницю. Через це у південних регіонах водяного вужа іноді помилково називають "шаховою гадюкою".

Якщо ж змія зустрічається на березі, її потенційну небезпеку можна визначити за забарвленням та іншими зовнішніми ознаками, проте в більшості випадків йдеться саме про безпечних для людини вужів.

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