Життя Генрі в неволі допомогло йому досягти такого похилого віку, забезпечуючи його гарним харчуванням і захистом від нещасних випадків і хвороб.

Генрі, найстаріший відомий у світі крокодил, 16 грудня відзначає свій 124-й день народження в центрі охорони природи в Південній Африці.

Нільський крокодил живе в Центрі охорони природи Crocworld у Скоттбурзі, Південна Африка, з 1985 року. Спочатку він був спійманий у дельті Окаванго в Ботсвані 1903 року, пише Live Science.

Генрі став батьком понад 10 000 дитинчат від численних партнерів відтоді, як він прибув туди майже 40 років тому. Хоча його точна дата народження невідома, представники Crocworld вважають, що він народився близько 1900 року і відзначають його день народження 16 грудня кожного року.

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"Він явно старий. Ми не знаємо, скільки йому років - 100 чи 130. Для крокодила цілком можливо прожити 124 роки", - сказав Стівен Остад, біолог, який вивчає старіння тварин в Університеті Алабами.

Зазначається, що зазвичай гарним правилом для визначення тривалості життя тварини є її розмір - дрібніші тварини зазвичай живуть менше, тому що в них вищий метаболізм, а це значить, що вони спалюють більше енергії і в результаті старіють швидше. Але навіть порівняно з іншими тваринами приблизно такого ж розміру рептилії, як правило, живуть набагато довше. Остад заявив, що холоднокровність дозволяє їм економити енергію, покладаючись на зовнішні джерела тепла для регулювання температури тіла. Він зазначив:

"Крокодилу такого ж розміру, як людина, потрібно було б їсти всього близько 4% від того, що потрібно ссавцю на кшталт нас".

Крокодили, як і деякі інші види рептилій, продовжують рости з віком. Генрі важить 700 кілограмів і досягає 5 метрів у довжину, що є найбільшим показником для його виду.

Життя Генрі в неволі, ймовірно, також допомогло йому досягти такого похилого віку, забезпечуючи його хорошим харчуванням і захистом від нещасних випадків і хвороб.

"Тварини, які з будь-якої причини живуть у безпечному середовищі, як правило, живуть довше", - зазначив Остад.

Рептилії, порівняно з багатьма іншими хребетними, також не виявляють ознак помітного зниження фізіологічних здібностей з віком. Інші біологічні риси також можуть сприяти довголіттю Генрі. Теорії припускають, що білки, виявлені в крові нільських крокодилів, можуть володіти антибактеріальними властивостями і допомагати їм боротися з інфекціями і хворобами. А деякі дослідники стверджують, що їхні кишкові мікробіоми можуть сприяти їхній міцній імунній системі.

За словами Остада, вивчення старіння крокодилів, таких як Генрі, може бути складним завданням, оскільки дослідникам доводиться ловити їх у дитинстві, маркувати їх, а потім стежити за ними протягом усього їхнього життя. Через це багато теорій про секрети старіння рептилій є спекулятивними, як і про роль їхньої імунної системи та мікробіома.

Новини про крокодилів-довгожителів

Раніше в заповіднику дикої природи помер австралійський крокодил завдовжки 5,48 м, який утримував світовий рекорд у книзі Гіннесса як найбільший крокодил, що живе в неволі.

У заповіднику припускають, що на момент смерті крокодилу на прізвисько Кассіус, було понад 110 років. Там зазначили, що здоров'я рептилії, яка важила понад тонну, погіршувалося з 15 жовтня.

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