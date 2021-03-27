Акція «Година Землі» проводиться по всьому світу для зменшення впливу енергетики на довкілля та клімат.

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований закликав українців взяти участь у всесвітній екологічній акції «Година Землі» й на одну годину вимкнути світло у будинках, щоб зробити внески у боротьбу зі змінами клімату.

Читайте такожГлобальне потепління призведе до масових міграцій населення - вченіПро це Мальований написав у Facebook. «Сьогодні світ відзначає Годину Землі! В цей день з 20:30 до 21:30 учасники акції вимикають електричне освітлення. Так відбувається символічний внесок людства у боротьбу зі змінами клімату», - зазначив він.

Мальований нагадав, що вперше «Годину Землі» відзначили у 2007 році в австралійському Сіднеї, але з того часу ця традиція подолала кордони і континенти та стала всесвітньою.

За словами голови Держекоінспекції, між неефективним енергоспоживанням та кліматичними змінами існує прямий зв’язок.

«Наразі енергетичний сектор є джерелом більше 85% глобальних викидів СО2. В генерації енергії переважають викопні джерела – нафта, вугілля, природний газ. «Зелена» енергетика бурхливо розвивається, але ще не досягла лідируючих позицій.

Україна у власній енергетичній стратегії декларує стале розширення використання всіх видів відновлюваних джерел енергії. Зокрема, частку сонячної та вітрової енергії плануємо довести до 10,4%», - повідомив Мальований.

Разом з тим він зауважив, що Україна найближчим часом також не може розраховувати на повний енергетичний перехід на «зелену» енергетику.

«Тому наше завдання – мінімізувати негативний вплив енергогенеруючих підприємств на довкілля та на клімат. І Державна екологічна інспекція робить це в рамках своїх повноважень. Так, енергетичні підприємства перебувають в зоні нашої постійної уваги. Зокрема, ТЕЦ, і особливо ті, що працюють на вугіллі – найшкідливішому для довкілля ресурсі», - запевнив Мальований.

За його даними, на сьогодні енергетика спричиняє 65% викидів парникових газів в Україні.

Держекоінспекція, відповідно до закону «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», тепер контролюватиме виконання забруднювачами власних зобов’язань зі зменшення обсягів викидів, додав Мальований.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва