Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований закликав українців взяти участь у всесвітній екологічній акції «Година Землі» й на одну годину вимкнути світло у будинках, щоб зробити внески у боротьбу зі змінами клімату.
Читайте такожГлобальне потепління призведе до масових міграцій населення - вченіПро це Мальований написав у Facebook. «Сьогодні світ відзначає Годину Землі! В цей день з 20:30 до 21:30 учасники акції вимикають електричне освітлення. Так відбувається символічний внесок людства у боротьбу зі змінами клімату», - зазначив він.
Мальований нагадав, що вперше «Годину Землі» відзначили у 2007 році в австралійському Сіднеї, але з того часу ця традиція подолала кордони і континенти та стала всесвітньою.
За словами голови Держекоінспекції, між неефективним енергоспоживанням та кліматичними змінами існує прямий зв’язок.
«Наразі енергетичний сектор є джерелом більше 85% глобальних викидів СО2. В генерації енергії переважають викопні джерела – нафта, вугілля, природний газ. «Зелена» енергетика бурхливо розвивається, але ще не досягла лідируючих позицій.
Україна у власній енергетичній стратегії декларує стале розширення використання всіх видів відновлюваних джерел енергії. Зокрема, частку сонячної та вітрової енергії плануємо довести до 10,4%», - повідомив Мальований.
Разом з тим він зауважив, що Україна найближчим часом також не може розраховувати на повний енергетичний перехід на «зелену» енергетику.
«Тому наше завдання – мінімізувати негативний вплив енергогенеруючих підприємств на довкілля та на клімат. І Державна екологічна інспекція робить це в рамках своїх повноважень. Так, енергетичні підприємства перебувають в зоні нашої постійної уваги. Зокрема, ТЕЦ, і особливо ті, що працюють на вугіллі – найшкідливішому для довкілля ресурсі», - запевнив Мальований.
За його даними, на сьогодні енергетика спричиняє 65% викидів парникових газів в Україні.
Держекоінспекція, відповідно до закону «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», тепер контролюватиме виконання забруднювачами власних зобов’язань зі зменшення обсягів викидів, додав Мальований.
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