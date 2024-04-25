"Подружжя" пінгвінів відповідально ставляться до батьківства - по черзі висиджують яйця, а потім – оберігають та годують пташенят.

Біля української полярної станції "Академік Вернадський" мешкає три види пінгвінів, які мають певні відмінності. Сьогодні, 25 квітня, у Всесвітній день пінгвінів, українські науковці показали цих цікавих тварин та оприлюднили унікальні фото.

За даними фахівців Національного антарктичного центру, нині на планеті існує 18 видів пінгвінів, з яких 5 - в Антарктиці, а 3 гніздують безпосередньо в районі української полярної станції "Академік Вернадський". Всі види, що мешкають в околицях української станції, належать до одного роду pygoscelis: pygoscelis papua – субантарктичний пінгвін, pygoscelis antarcticus – антарктичний пінгвін, рygoscelis adeliae – пінгвін Аделі.

"Чим же вони схожі та відрізняються? Насамперед представники всіх трьох видів починають шлюбний сезон антарктичною весною і будують гнізда з камінців. У них зазвичай відкладають 2 яйця, дуже рідко – 1 чи 3. Пташенята з'являються на світ трохи більше, ніж за місяць", - розповіли науковці.

Зазначається, що в усіх видах обидва партнери відповідально ставляться до батьківства: по черзі висиджують яйця, а потім – оберігають та годують пташенят. Також у них однакові вороги, зокрема морські леопарди та поморники.

Відрізняються ж ці пінгвіни передусім зовнішністю. Найбільші та найяскравіші – субантарктичні. Вони мають зріст до 81 см, червоний дзьоб, білі плями над очима та немов одягнені у фрак. Дещо меншими є антарктичні пінгвіни зі зростом до 77 см: їхня родзинка – тонка чорна смуга, що перетинає біле підборіддя. Наймініатюрнішими з усього роду видалися пінгвіни Аделі, вони ростуть до 75 см заввишки та мають повністю чорну голову та біло-блакитні очі.

Цікаво, що в районі станції "Академік Вернадський" нечасто можна зустріти сусідство цих трьох видів. А так, щоб всі разом щороку гніздували поруч й успішно виводили пташенят, наразі українські біологи фіксували лише на острові Бут.

"Крім того, субантарктичні пінгвіни – теплолюбні, а інші види навпаки - надають перевагу холодним умовам. Пінгвіни Аделі гніздують на узбережжі всього континенту, інші – "прив'язані" до островів або півострова.

"Наприклад, на нашому острові Галіндез цього сезону була рекордна кількість субантарктичних пінгвінів – до 7 тисяч. Водночас з "адельок" гніздували лише 2 пари, а гнізд антарктичних пінгвінів не виявили взагалі", - кажуть фахівці.

У антарктичному центрі звертають увагу, що роздивитися зовнішні особливості кожного виду можна на оприлюднених фото, які зробив біолог 27-ї та 28-ї Українських антарктичних експедицій Сергій Глотов. Більшість цих світлин опубліковане вперше.

Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський": останні новини

Нагадаємо, раніше науковці зафіксували гніздування пари субантарктичних пінгвінів на висоті 295 метрів над рівнем моря. Біологу, який їх виявив, довелося спускатися звідти понад пів години.

Раніше найвищими точками, де учасники експедиції зустрічали гнізда, були скелі на островах Бут та Ховгард висотою 180 метрів над рівнем моря.

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