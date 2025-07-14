Яскраві красуні пристосуватися до місцевих умов завдяки постійно теплій воді.

Акваріумна рибка гупі (Poecilia reticulata), добре відома завдяки своїй яскравості та невибагливості, вже давно освоїлася в українських водоймах. Цей тропічний вид мешкає у меліораційному каналі біля Бортницької станції аерації в Києві.

Про це повідомила іхтіологиня Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь у коментарі "Телеграфу". За її словами, стабільна популяція гупі в Україні існує з початку 1980-х років.

Рибки змогли пристосуватися до місцевих умов завдяки постійно теплій воді та інтенсивній течії в окремих ділянках каналу. Попри високу забрудненість водойми, гупі не лише виживають, а й активно розмножуються.

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"Хоч вода і забруднена, і смердюча, але вони там живуть цілий рік і успішно розмножуються, і їх там висока чисельність", — зазначає фахівчиня.

Основна колонія риб мешкає у верхній частині каналу, де швидка течія забезпечує кращу циркуляцію води. Натомість у повільніших ділянках, де накопичуються відходи, гупі практично не трапляються через непридатні умови.

За словами Куцоконь, останнім часом кількість гупі дещо скоротилася. Причиною стала поява ротаня-головешки — хижої інвазивної риби, яка також оселилася у водоймі.

Довідка. Гупі — це невеликі тропічні рибки, що походять із Південної Америки, зокрема з басейнів Амазонки, Оріноко, а також річок у Венесуелі, Бразилії, Суринамі та Гвіані. У природі вони мешкають у прісних і слабосолоних водах, переважно в мілководних ділянках із повільною течією.

Завдяки невибагливості, яскравому забарвленню самців і високій здатності до розмноження гупі стали одними з найпопулярніших мешканців домашніх акваріумів у світі.

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