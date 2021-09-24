В Іспанії у 2023 році набуде чинності урядова постанова про заборону на продаж продуктів у пластиковому пакуванні.
Про це пише The Local.
Документ покликаний спонукати громадян відмовитися від пластику під час походів у супермаркети.
Заборона на поліетилен для фруктів та овочів буде поширюватися на продукцію вагою менш як 1,5 кг.
Читайте також"Містика": сотні ворон попадали на жителів російського села (відео)Схожі обмеження з 2022 року запровадять й у Франції.
Таким чином уряд Іспанії хоче боротися з надмірним використанням пакування ефективнішим способом.
До 2030 року в країні мають намір зробити 100% пакування придатним для вторинної переробки, а також на половину скоротити продаж пластикових пляшок.
Водночас влада зобов’язується "заохочувати встановлення питних фонтанчиків у громадських місцях", запроваджувати альтернативи продажу напоїв у пляшках і скорочувати роздачу одноразових стаканчиків для пиття на масових заходах.
Екоактивісти привітали ініціативу, але наголосили, що уряд Іспанії досі не діяв швидко у боротьбі з пластиком.
Іспанія щорічно виробляє 1,6 мільйона тонн відходів пластикового пакування й переробляє менш як половину. Дві третини того, що відправляється на звалища, не переробляється.
Вас також можуть зацікавити новини