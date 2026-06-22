На Дніпрі після зникнення Каховського водосховища зафіксували пелікана: чому це важливо

Сучасне повернення рожевих пеліканів безпосередньо пов'язане з глобальними екологічними змінами.

У Національному заповіднику "Хортиця" помітили рожевого пелікана - рідкісного птаха, який занесений до Червоної книги України. Про це повідомила пресслужба заповідника.

"Поява цього величного птаха на хортицьких озерах не є випадковістю, а відсилає до глибокого історичного коріння нашого регіону. До створення Каховського водосховища плавневі системи Великого Лугу Запорозького були справжнім притулком для цих пернатих, яких у народі називали "баба-птиця"", - пояснили у повідомленні.

Зокрема відомий натураліст та історик Адріан Кащенко у своїй праці "Великий Луг Запорозький" описував описав такі плавні як унікальний оазис з великими зграями птаства, де пелікани знаходили безпечні місця для відпочинку та багаті на рибу мілководні єрики.

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"Сучасне повернення рожевих пеліканів безпосередньо пов'язане з глобальними екологічними змінами, а саме з природним відновленням території колишнього Каховського водосховища. Оновлення історичного русла Дніпра, поява нових піщаних кіс, відмілин та формування молодих вербових заростей повертають екосистемі її автентичний вигляд. Для молодої генерації пеліканів, які здійснюють літні кормові кочівлі з Причорномор'я, відроджений Луг знову стає привабливою мисливською локацією", - запевнили у заповіднику.

Така поява птахів є важливим доказом того, що попри десятиліття антропогенного тиску, природа Хортиці та Нижнього Дністра швидко регенерує, повертаючи свій історичний біопотенціал.

Каховське водосховище - останні новини

Раніше вчений розкрив майбутнє Каховського водосховища. Як зазначив Яків Дідух, первісний Великий Луг вже ніколи не відновиться, замість нього там формується тополево-вербовий ліс, який теж є по-своєму унікальним.

Водночас член правління Української природоохоронної групи Іван Мойсієнко розповів, що зараз з Каховським водосховищем. За його словами, після підриву Каховської ГЕС найбільшого впливу зазнав лівий берег, який зараз є окупованим.

"У роковини підриву російськими окупантами Каховської ГЕС хочу сказати, що це трагедія, це катастрофа, яку вчинили російські окупанти, - дуже жахливий злочин проти людей і природи. Величезна екосистема площею понад 200 000 га майже миттєво загинула, наслідок - осушення водосховища, всі вологолюбиві рослини, тварини - такі як молюски, водорості, ракоподібні - загинули", - зауважив Мойсієнко.

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