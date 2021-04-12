Волонтери зібрали тисячу гривень на корм тваринам.

У Дніпрі підвели підсумки незвичайного екологічного експерименту.

Читайте такожУ селі на Житомирщині знайшли звалище "ковідних" відходів зі Львова (фото)Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Городян привчали сортувати сміття оригінальним способом і за місяць в обмін на каву зібрали 56 кілограмів пластикових пляшок.

"Всі бажаючі могли обміняти сумку використаних пляшок на еспресо, капучіно або лате", - йдеться в повідомленні.

Виручку передали притулку для тварин. Всього на корм чотирилапим бездомним зібрали тисячу гривень.

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Автор: Катерина Шварц