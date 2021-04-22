Окупаційна влада заявила, що на курортний сезон у Криму води не вистачить.

Окупувавши Крим, росіяни не раз заявляли, що тепер хоч "каміння з неба". Проте каміння в Криму і так забагато, а от без Дніпровської води дуже складно.

Нагнавши в наш Крим своїх "зелених чоловічків", Путін лише ускладнив проблему питної води, яка тепер іде лише на потреби його війська. Про це йдеться в сюжеті "Секретних матеріалів".

Читайте такожДефіцит води в Криму: "влада" забезпечить військових, а не жителів - МінреінтеграціїОкупаційна влада заявила, що на курортний сезон у Криму води не вистачить. Проте не те, що туристам, - води не вистачає навіть місцевим жителям. Так, з наступного тижня в анексованій Алушті вдвічі скорочують подачу води для самих кримчан.

Водосховища один за одним засихають. Росіяни заявляли, що будуть опріснювати воду, та це поки не почали реалізовувати.

"Ймовірно, місцевим жителям залишилося сподіватися хіба що на сили природи - дощі. Адже ані води, ані туристів Крим, принаймні цьогоріч, не дочекається", - підсумували журналісти "Секретних матеріалів".

Ситуація з водопостачанням в окупованому Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставку води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму досягла критичного рівня через посуху і обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Водночас фахівці вважають, що відновити подачу води до Криму Північно-Кримським каналом технічно неможливо, оскільки за минулі роки він прийшов в повну непридатність.

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Автор: Ольга Робейко