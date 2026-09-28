СБУ за ніч уразила відразу чотири нафтобази у Краснодарському краї РФ

Уражено нафтобази "Едельвейс-95", "Дін-Юг-Ойл", "Лукойл-Югнефтепродукт" та "Ангелінська".

Цієї ночі Служба безпеки України завдала успішних ударів по чотирьох нафтобазах у Краснодарському краї Російської Федерації.

Як повідомив прес-центр СБУ, це важливі елементи паливної інфраструктури, які забезпечують зберігання та постачання нафтопродуктів для армії РФ.

Зокрема, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили нафтобази "Едельвейс-95" та "Дін-Юг-Ойл" у станиці Новотитарівській. Там зафіксовано два окремі осередки займання.

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Також, зазначається, що завдано удару по нафтобазі "Лукойл-Югнефтепродукт" у станиці Павлівській. На об’єкті вирує пожежа.

В спецслужбі поінформували, що ще одного успішного ураження зазнала нафтобаза "Ангелінська" у станиці Старонижестебліївській, де також триває пожежа.

"СБУ продовжує завдавати ударів по об’єктах у російському тилу, які працюють на війну проти України. Виведення з ладу нафтобаз ускладнює логістику пального для потреб російських військ. Ці удари також є відповіддю СБУ на терористичні атаки ворога по українських містах та цивільній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ написали, що у ніч проти понеділка, 28 вересня, у Краснодарському краї після атаки безпілотників сталася пожежа на нафтобазі "Едельвейс-95".

Підприємство займається оптовими поставками дизельного палива Євро-5 та бензину АІ-92, АІ-95 і АІ-100. Заявлений обсяг нафтобази становить 4500 кубометрів. Також воно має власну залізничну колію для приймання та відвантаження пального.

Як зазначив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді, глибинні операції фактично знищили поняття наявності безпечного тилу по всій європейській частині Росії.

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