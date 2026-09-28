Уряд визначився з цінами на газ для населення: якими будуть тарифи до кінця березня

Рішення, зокрема, дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання.

Уряд продовжив дію спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу до 31 березня 2027 року, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Для населення це означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях", - зазначив голова енергетичного відомства.

Він наголосив, що це рішення дасть змогу забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу, надійність функціонування ринку і стабільність роботи теплових об’єктів та енергосистеми України загалом.

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Таким чином, українці й надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр газу.

Як додав прем'єр-міністр Сергій Корецький у своєму у Telegram-каналі, одночасно з цим уряд працюватиме над "удосконаленням" тарифоутворення.

"На виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами, уряд спільно з іншими органами влади працює над удосконаленням системи тарифної політики та запровадженням справедливого й прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує", - ідеться в повідомленні.

Ціни на газ в Україні – останні новини

У квітні НАК "Нафтогаз України" продовжив пільгову ціну на газ для населення у 7,96 гривні за кубометр до 30 квітня 2027 року.

Слід зазначити, що Міжнародний валютний фонд неодноразово наполягав на необхідності перегляду чинних тарифів на комунальні послуги, зокрема газ, для українців. Відповідне зобов’язання переходу до ринкового тарифоутворення закріплене у меморандумі з МВФ.

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